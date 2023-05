Neues Lokal in Bad Cannstatt

Nach eineinhalb Jahren Umbau und 1,7 Millionen Euro Investitionskosten eröffnet die Hausbrauerei Wichtel ein neues Lokal im Cannstatter Bahnhof. Besucher dürfen sich unter anderem auf ein eigens kreiertes „Cannstatter Helles“ freuen.









Die Arbeiten sind in den letzten Zügen, Tische und Tresen stehen bereit. Auch die neue Küche glitzert spiegelblank. „Wir warten nur noch auf die Freigabe der Stadt“, ist Geschäftsführer Jens Täuber immer noch voller Tatendrang. Denn bereits vor eineinhalb Jahren hat er den Mietvertrag mit der Deutschen Bahn geschlossen. Lange Zeit stand die früher renommierte Gaststätte, das „Cannstatter Tor“, leer. In wenigen Tagen will die Hausbrauerei Wichtel nun im Bahnhof Bad Cannstatt seine Pforten öffnen. Täuber ist trotz massiver Verzögerungen und Kostensteigerungen immer noch „vom Standort überzeugt“.