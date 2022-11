Tesla siedelt sich langfristig in Baden-Württemberg an

1 Neue Industriehallen an der A7 in Giengen an der Brenz: Tesla hat sich langfristig 22 000 Quadratmeter Lagerfläche gesichert. Einer der Nachbarn ist Amazon. Foto: Garbe Industrial Real Estate

Der Elektroautohersteller Tesla folgt Amazon auf die Ostalb. Ein neuer Gewerbepark bei Giengen wird zum Umschlagplatz für Ersatzteile. OB Dieter Henle freut das auch mit Blick auf die Arbeitsplätze.















Link kopiert

Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla baut seine Logistik in Deutschland aus und nimmt dieser Tage ein 22 000 Quadratmeter großes Verteilzentrum in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) in Betrieb. Wie Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle bestätigt, hat sich Tesla langfristig im neuen Gewerbepark an der Autobahn A7 eingemietet und will dort auf längere Sicht eine dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen schaffen. Als langfristig wird ein Zeitraum von sieben bis zehn Jahren betrachtet.

Die Stadt Giengen sei sehr zufrieden mit der Ansiedlung, sagt Henle. Tesla habe im Bereich der Elektromobilität Maßstäbe gesetzt. In unmittelbarer Nähe zur A7 und der Bundesstraße B492 finde das Unternehmen „eine perfekte Lage“. Das von den Investoren Garbe und Honold erstellte Gebäude biete auch hinsichtlich der Sicherheitsstandards für die Lagerung und Verteilung von Bauteilen und Batterien beste Voraussetzungen. Von Giengen aus will Tesla Ersatzteile für den süddeutschen Raum und Österreich ausliefern.

Amazon hat sich nebenan niedergelassen

Einer von Teslas Nachbarn im Gewerbegebiet ist der ebenfalls amerikanische Onlinehändler Amazon, der dort ein 5400 Quadratmeter großes Verteilzentrum für die „letzte Meile“ betreibt. „Die ökologische Ausrichtung des Gewerbeparks passt zur e-mobilen Zukunft“, meint OB Henle. Das Dach der Tesla-Halle ist zu 80 Prozent begrünt, eine Photovoltaikanlage liefert Strom, das Gebiet ist ans öffentliche Bussystem angeschlossen. Insgesamt sollen im Gewerbepark A7, der rund 30 Kilometer nordöstlich von Ulm liegt, tausend Arbeitsplätze entstehen. Bei Tesla handelt es sich im Anfangsstadium jedoch nur um eine zweistellige Zahl.

Seit März 2022 betreibt Tesla eine „Gigafactory“ genannte Autofabrik in Grünheide bei Berlin. Die Logistik für die Auslieferung von Fahrzeugen wird immer wieder verändert, auch die Versorgung mit Ersatzteilen unterliegt Schwankungen, wie in Tesla-Fahrer-Foren nachzulesen ist. Einen Showroom im Stuttgarter Dorotheenquartier hat Tesla vor Kurzem geschlossen. Dort präsentiert mittlerweile der Lokalmatador Porsche seine Sportwagen.