Corona-Pauken geht jetzt auch in den Ferien

Neues Lernangebot in Baden-Württemberg

1 Wegen Corona haben viele Schüler Lerndefizite. Jetzt soll es nicht mehr nur in der Schulzeit, sondern auch in den Ferien Chancen zum Aufholen geben. Foto: dpa/Marijan Murat

Viele Schüler brauchen Hilfe, um coronabedingt versäumten Stoff aufzuholen. Deshalb weitet Kultusministerin Theresa Schopper die Stützkurse auf fast alle Ferien in diesem Jahr aus.









Das Nachlernprogramm zum Aufholen von coronabedingt versäumtem Stoff in der Schule wird auf die Ferien ausgedehnt – und zwar auf auf alle in diesem Jahr bis auf die Weihnachtsferien. „Ferienband 2022“ heißt das Projekt. Es soll das Angebot zum Aufholen von verpassten Lerninhalten auf eine breitere Basis stellt. Damit will Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) den Schülern noch mehr Rückenwind verschaffen, um Wissenslücken aus den Zeiten von Fernunterricht und Quarantäne möglichst rasch zu schließen.