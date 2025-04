Neues Leben nach Krebs und Burnout: Mickie Krause: Ausgebrannt von Ballermann-Karriere

Ballermann-Star Mickie Krause blickt auf schwere Zeiten zurück. Nach seiner Krebsdiagnose ist der Partysänger kürzer getreten - die dauerhaften Auftritte zuvor hatten ihn in ein Burnout geführt.

Mit seinen Party-Hits wie "Biste braun, kriegste Fraun" oder "Zehn nackte Friseusen" brachte Mickie Krause (54) jahrelang den Ballermann zum Kochen. Doch hinter der ausgelassenen Stimmung auf der Bühne steckte ein Mann, der an seine körperlichen und seelischen Grenzen geriet. "Ich habe funktioniert und meine Jobs gemacht. Mir war die Leichtigkeit verloren gegangen", gesteht der Partysänger im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

Vor einigen Jahren habe Krause ein unglaubliches Pensum von rund 260 Auftritten pro Jahr absolviert. Ein Mammutprogramm, das Spuren hinterließ: Er habe gewusst, "wie sich Burnout anfühlt", erinnert sich der Musiker an die Zeit kurz vor Corona. "Ich wusste nicht, warum ich das eigentlich noch mache." Die Erschöpfung wegen der Dauerbelastung habe ihn fest im Griff gehabt: "Ich war ausgebrannt!"

Umdenken wegen Krebsdiagnose

Dann folgte im Februar 2022 der große Schicksalsschlag: Bei Dreharbeiten zur VOX-Sendung "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" wurde bei einer Routineuntersuchung Blasenkrebs diagnostiziert. Da der Tumor früh erkannt wurde, konnte er gut operiert werden - seit August 2022 gilt Krause als tumorfrei, wie er seinen Fans damals in einem Instagram-Video verkündete.

Der gesundheitliche Einbruch führte zum Umdenken bei dem Arbeitstier. "Ich habe festgestellt, wie wichtig eine tolle Familie und Freunde sind", reflektiert Krause, der seit über 33 Jahren mit seiner Frau Ute verheiratet ist und vier Kinder hat. Heute geht der Entertainer alle sechs Monate zur Kontrolluntersuchung und ist nach eigenen Aussagen wieder "richtig fit".

Entschleunigung statt Ballermann

Mickie Krause habe sein Leben jetzt radikal entschleunigt. "Mein Leben ist entspannter geworden. Ich habe mehr Freizeit und habe auch mal Freitagabend frei. Das gab es damals gar nicht", berichtet er. Heute absolviert der Künstler nur noch etwa die Hälfte seiner früheren Auftritte und gönnt sich auch mal mehrmonatige Auszeiten. Der reduzierte Terminkalender hat seine Begeisterung für die Bühne neu entfacht: "Ich habe wieder richtig Bock!", erklärt der Sänger. "Meine Leichtigkeit ist zurück."

Um für seine Auftritte fit zu bleiben, hat Krause ein striktes Sportprogramm entwickelt. Er trainiert viermal wöchentlich für den Leipzig-Marathon am 13. April und läuft dabei Strecken von bis zu 33 Kilometern. Und auch musikalisch gibt er Vollgas: Gerade erst hat er sein neues Duett-Album "Plus 1" veröffentlicht, auf dem er unter anderem mit Marc Eggers und Jürgen Drews zu hören ist.