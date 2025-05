Neues Leben in Tennis-Akademie: Murrer Tennis-Akademie wird zum Schülerhort und Wohnheim

Neues Leben in Tennis-Akademie

1 Bürgermeister Torsten Bartzsch und Linda Regner, die Leiterin der Schulkindbetreuung, schauen sich den Essenssaal an, in dem die Wandbemalung noch an die ruhmreiche Vergangenheit erinnert. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Gemeinde Murr im Kreis Ludwigsburg hat das Gelände der früheren Sportler-Schmiede gekauft und verlagert dorthin die Schülerbetreuung. Doch das Areal hat Potenzial für noch viel mehr.











Link kopiert



Viele Jahre lang feilten Tennis-Talente aus nah und fern in der Tennis-Akademie „First Line“ in Murr an Aufschlag, Volley und Slice – bis im Sommer 2024 die Lichter ausgingen. Der Eigentümer hatte sich entschlossen, das etwa 1,2 Hektar große Gelände zu verkaufen. Es gab dem Vernehmen nach auch Interessenten, die die Sportler-Schmiede gerne weitergeführt hätten. Doch den Zuschlag erhielt im vergangenen Jahr die Gemeinde Murr. „Für einen siebenstelligen Euro-Betrag“, wie der Bürgermeister Torsten Bartzsch sagt, der mit Hinweis auf das Betriebsgeheimnis keine genaue Summe nennen mag. Ein Geschäft, das er ungeachtet der hohen Investition als „Glücksfall“ bezeichnet.