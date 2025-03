Neues Leben in Italien: Prüfung bestanden: Simone Ballack ist jetzt offiziell Hotelmanagerin

Simone Ballack (49) darf ab sofort als "General Manager" ein Hotel in Italien führen. Die Nachricht verkündet sie selbst auf ihrem Instagram-Account und zeigt sich dazu strahlend neben einem blühenden Mimosenbaum. "Heute gratuliere ich mir mal selbst... Ab heute darf ich offiziell das Hotel in Italien leiten", schreibt die Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack (48) zu dem Foto.

Der Weg zum Hotel-Job war jedoch nicht leicht, wie Ballack betont: "Die Prüfung war ganz schön hart, aber ich hab's geschafft." Stolz erklärt sie: "New General Manager in the House", und dankt all jenen, die an sie geglaubt haben - insbesondere ihrem Ex-Partner und Hotelier Heiko Grote sowie sich selbst. In dem Post hängt die 49-Jährige auch ein Foto ihres Prüfungsbogens an, aus dem hervorgeht, dass sie bei der "schriftlichen Prüfung zur Feststellung der Eignung zur Führung eines gastgewerblichen Betriebes" vom 14. Februar alle drei zu prüfenden Teilbereiche wie "Warenkunde" oder "Hygiene" mit "positiv" bestanden hat.

Durch den Ex-Partner in die Hotelbranche

Für Simone Ballack ist die abgelegte Prüfung die Krönung ihrer neuen Karriere im Hotelgewerbe. Wie die "Münchner Abendzeitung" bereits im vergangenen Herbst berichtete, arbeitet sie seit längerem an ihrem zweiten Standbein in der Hotellerie. Zuletzt fungierte sie für mehrere Monate in einem Hotel in Österreich als Geschäftsführerin. Ballacks großes Interesse an der Branche wurde durch ihren ehemaligen Lebensgefährten Heiko Grote geweckt, dessen Hotelgruppe zahlreiche Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterhält.

Die beiden hatten sich im Frühjahr 2024 nach einer kurzen Beziehung getrennt, blieben jedoch geschäftlich eng verbunden. "Ich mache das Hotel am Gardasee mit ihm und für ihn, habe renoviert und es eingerichtet", erklärte Ballack der Zeitung damals. Schon zu dieser Zeit kündigte sie an, dort ab diesem Jahr als Geschäftsführerin und Betriebsleiterin tätig zu sein.

Neues Leben am Gardasee

Mit dem neuen Job erfüllt sich für die TV-Bekanntheit ein langgehegter Traum. "Mein Wunsch war es immer, ein Hotel zu haben und im Ausland zu leben. Jetzt habe ich beides", erklärte sie in dem Interview stolz. Nach einem einjährigen Umbau des Hotels "Mio Mio" in Tignale am Gardasee, bei dem Ballack ihre Fans auf Instagram immer wieder mitgenommen hatte, soll der Betrieb nun am 17. April eröffnen. Das geht aus dem neu gegründeten Instagram-Kanal des Hotels hervor.