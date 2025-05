Neues Leben in Brasilien: Gisele Oppermann ist ausgewandert

Während andere Promis ihre Auswanderung groß medial inszenieren, hat Realitystar Gisele Oppermann (37) einen anderen Weg gewählt: Sie hat Deutschland fast unbemerkt verlassen und ist mit ihrer elfjährigen Tochter Leni nach Brasilien ausgewandert. "Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin", sagt sie gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Die Vorbereitungen für den Neuanfang in Südamerika liefen offenbar im Stillen ab. Dem Blatt berichtet sie weiter, dass sie fast die gesamten Besitztümer aus ihrer Wohnung in Braunschweig verkauft oder verschenkt hat, um in Brasilien neu anzufangen. Zusammen mit ihrer Tochter wohnt die einstige "GNTM"-Kandidatin jetzt im kleinen Küstenort Jericoacoara im Nordosten Brasiliens. Dort lebt auch ihre brasilianische Mutter, der sie aktuell beim Renovieren ihres Hauses hilft.

"Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen", schwärmt Oppermann von ihrem neuen Leben. In Brasilien träumt sie davon, wie schon ihre Eltern vor ihr, ein Restaurant zu eröffnen. An deutschen TV-Shows will die 37-Jährige aber trotzdem weiter teilnehmen: "Andere wohnen in Dubai und fliegen für TV-Formate nach Deutschland. Das werde ich von Brasilien aus auch machen."

Bekannt wurde Gisele Oppermann 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von "Germany's next Topmodel". Seitdem war sie in verschiedenen TV-Formaten zu sehen, darunter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2019), "Adam sucht Eva" (2022) und zuletzt "Kampf der Realitystars" (2024). Anders als ihre TV-Kollegen ist sie aber nicht aktiv in sozialen Netzwerken: Zuletzt postete sie im November 2023 selbst einen Beitrag auf Instagram und hat ihre Fans deshalb dort auch nicht über die Auswanderung informiert.