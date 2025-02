Neues Kursprogramm in Leonberg: Familienbildungsstätte mit 400 Kursen für alle Altersgruppen

Neues Kursprogramm in Leonberg

1 Bewegung in der Natur: Auch das steht im Programm der FBS. Foto: IMAGO/Westend61

Die Familien-Bildungsstätte Leonberg startet ihr neues Kursprogramm für Frühjahr und Sommer 2025 mit rund 400 Angeboten für alle Altersgruppen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.











Die Familien-Bildungsstätte (FBS) Leonberg präsentiert ihr neues Programm für Frühjahr und Sommer 2025. Interessierte können sich für rund 400 Kurse anmelden. Das neue Kursprogramm umfasst eine Vielzahl an Themen, die Menschen jeden Alters in ihrem Alltag unterstützen: in den Bereichen Erziehung, Familiengesundheit, Kommunikation, Kreativität, Bewegung und Ernährung.