Stuttgart - Auf den ersten Blick scheint es paradox: Schönheitschirurgen schlagen Alarm aufgrund einer erhöhten Nachfrage für ihre Dienstleistungen. Vor allem die Zahl „leichterer“ Anwendungen mit Botulinumtoxin – besser bekannt als Botox – oder Hyaluron, steigen seit Jahren kontinuierlich an. Größere Lippen oder höhere Wangenknochen? All das dauert nur um die 15 Minuten. Und das ist nicht alles: Die Stoffe wurden über Jahre hinweg optimiert. Mittlerweile bekommt man dadurch nicht nur Volumen ins Gesicht, sondern kann auch ganze Knochen imitieren. Diese minimalinvasiven Eingriffe sind laut der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) auf den ersten drei Plätzen gemessen an allen Schönheitseingriffen. Der allgemeine Anstieg – sollte man annehmen – ist rein wirtschaftlich gesehen eine gute Nachricht.