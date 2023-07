1 So stellen sich Studenten eines Workshops das Konzerthaus vor. Foto: Academy for Architectural Culture

Das geplante Musikzentrum konkurriert mit anderen Kulturprojekten um städtisches Geld. Eine Machbarkeitsstudie soll nun Hinweise liefern, wo ein solches Haus am besten anzusiedeln wäre. Davon hängen nicht zuletzt auch die Kosten ab.









In Stuttgart wird heftig über die mögliche Kostenexplosion bei der Sanierung des Großen Hauses diskutiert. Derweil arbeiten die Initiatoren der Initiative Konzerthaus Stuttgart im Hintergrund bereits am nächsten Kulturbau – einem modernen Musikzentrum mit Konzertsälen. Der Gemeinderat hat inzwischen eine Machbarkeitsstudie für drei Standorte in Auftrag gegeben. Schon jetzt zeichnet sich ab: Auch dieses Projekt dürfte die Stuttgarter Steuerzahler einiges kosten. Anders als bei der Oper ist diesmal das Land Baden-Württemberg als Co-Finanzier nicht mit im Boot.