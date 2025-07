Neues Konzept: Jetzt testen Paare ihre Liebe bei Too Hot to Handle: Germany

Jetzt testen Paare ihre Liebe bei "Too Hot to Handle: Germany"

1 Die Künstliche Intelligenz Lana will in der dritten Staffel von "Too Hot to Handle" Paare testen. Foto: Netflix/Paul Hepper

Lana macht ernst: Die dritte Staffel von "Too Hot to Handle: Germany" überrascht mit einem völlig neuen Konzept. Erstmals treten nicht flirtwillige Singles, sondern echte Paare an - und müssen unter Beweis stellen, wie stark ihre Liebe wirklich ist.











Link kopiert



"Too Hot to Handle: Germany" auf Netflix geht in eine neue Runde - mit einem neuen Konzept. Wie der Streamingdienst am Freitag bekannt gab, werden diesmal keine Singles auf die Suche nach echten Verbindungen und der großen Liebe geschickt. Stattdessen müssen sich bereits bestehende Paare den strengen Regeln von Lana unterwerfen.