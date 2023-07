1 An dieser Stelle in der Preyß-Straße soll ein Parkautomat aufgestellt werden. Die Anwohner würden das gern verhindern. Foto: factum/Jürgen Bach

Von April an verlangt die Stadt Ludwigsburg Geld für das Parken in der Südstadt – auch in Anliegerstraßen. Bewohner finden das absurd.









Ludwigsburg - Egal wo, sobald eine Stadt Parkgebühren einführen will, ist niemand begeistert. Eine raschere Akzeptanz bei den Bürgern ist nur zu haben, wenn mit den neu installierten Parkuhren der Parkdruck aus dem Viertel verschwindet. Im Fall der im April startenden Parkraumbewirtschaftung in den Ludwigsburger Bezirken Süd und West glaubt die Verwaltung, diesen Stich in den Händen zu halten. Trotzdem sieht sie sich massiver Kritik ausgesetzt. Bewohner in Anliegerstraßen befürchten, dass erst mit der Neuordnung der Parkdruck zu ihnen kommt.