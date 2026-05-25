Die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" wird mit einem neuen Konzept beendet. Heidi Klum kürt ihre Siegerin und ihren Sieger 2026 nicht wie gewohnt während einer Live-Show, stattdessen wurde vorab in Los Angeles aufgezeichnet.
Zuschauerinnen und Zuschauer des "GNTM"-Finales dürfen sich auf internationales Hollywood-Flair mit zahlreichen US-Stars freuen (Donnerstag, 28. Mai, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Der besondere Promi-Aufgebot wird auch dadurch möglich, dass die Show diesmal in Los Angeles gedreht wurde. Das bedeutet nicht nur für Gastgeberin Heidi Klum (52) eine kürzere Anreise, sondern auch für ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Show- und Fashionwelt. In Berlin wird es unterdessen ein Public Viewing geben.