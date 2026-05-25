Die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" wird mit einem neuen Konzept beendet. Heidi Klum kürt ihre Siegerin und ihren Sieger 2026 nicht wie gewohnt während einer Live-Show, stattdessen wurde vorab in Los Angeles aufgezeichnet.

Zuschauerinnen und Zuschauer des "GNTM"-Finales dürfen sich auf internationales Hollywood-Flair mit zahlreichen US-Stars freuen (Donnerstag, 28. Mai, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Der besondere Promi-Aufgebot wird auch dadurch möglich, dass die Show diesmal in Los Angeles gedreht wurde. Das bedeutet nicht nur für Gastgeberin Heidi Klum (52) eine kürzere Anreise, sondern auch für ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Show- und Fashionwelt. In Berlin wird es unterdessen ein Public Viewing geben.

Heidi Klum: "Es wird alles anders werden als in Deutschland" Während das Finale im Vorjahr noch im Kölner Coloneum stieg, kommt diesmal keine deutsche Stadt zum Zug. Vielmehr wird Klum ihre neuen Topmodels "in einem Theater" in L.A. küren, wie sie bereits zum Staffelstart verriet. "Es wird alles anders werden als in Deutschland", kündigte die 52-Jährige im Vorfeld an. ProSieben warb mit "viel Hollywood, viel Glamour, vielen Stars".

Und tatsächlich hat Heidi Klum zum Finale jede Menge Starpower an ihrer Seite. "Sharon Stone kommt. Nicole Scherzinger kommt. Demi Lovato kommt. Dan und Dean Caten von Dsquared kommen. Adriana Lima kommt. Winnie Harlow kommt", zählte der Sender auf. Von Schauspielikone (Stone) über Popstars (Scherzinger, Lovato) bis hin zur Fashionbranche (Designer-Duo Caten, Models Lima und Harlow) ist also geballte Expertise vertreten.

Es gab schon einmal ein Finale im Ausland

Sendersprecher Christoph Körfer hatte den Ortswechsel bereits im Januar - noch vor Staffelstart - offiziell mit den Worten bestätigt: "Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept. Das GNTM-Finale steigt 2026 in Hollywood." Die bisherigen Endrunden fanden meist mit großen Shows in verschiedenen deutschen Städten wie Berlin, Köln oder Mannheim statt. Schon einmal gab es aber auch ein Finale aus einem anderen Land. 2016 kürte Heidi Klum Kim Hnizdo in der Stierkampfarena Colisseu Balear auf Mallorca zur Siegerin. Ein Jahr zuvor musste das Live-Finale in der SAP-Arena in Mannheim wegen einer Bombendrohung abgebrochen werden.

Live-Event in Berlin zur Ausstrahlung

Ganz auf "GNTM"-Live-Flair muss man in Deutschland aber am 28. Mai nicht verzichten: Parallel zur Ausstrahlung lädt ProSieben zu einem Public Viewing in den Berliner Zoo Palast. Dieses ist schon seit Längerem ausverkauft, wie "Joyn" vermeldete. Unter dem Motto "Welcome to Hollywood" verfolgen die Besucherinnen und Besucher die Show gemeinsam. Es wird auch einen roten Teppich mit prominenten Gästen geben. So ist die Top Ten der laufenden Staffel angekündigt - samt den Finalistinnen und Finalisten.