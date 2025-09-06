Neues Klassik-Album: Abenteuer, Witz und der Atem des Akkordeons

1 Neue CD: Anne-Maria und Florian Hölscher Foto: organum classics

Haydns Klaviersonaten am modernen Flügel: Heute ist das Klassik-Alltag. Dabei hatte Haydn bei seinen Stücken für Tasteninstrumente einen ganz anderen Klang im Sinn, nämlich den des Cembalos, des Clavichords, vor allem aber den des damals gerade boomenden Hammerklaviers. Streng genommen sind Aufführungen auf dem Konzertflügel also Transkriptionen, und wenn das so ist, warum wagt man dann nicht auch mehr? Anne-Maria und Florian Hölscher, ein auf Tasten musizierendes Stuttgarter Ehepaar – sie spielt Akkordeon, er entlockt als Frontmann des Ensembles Ascolta dem Flügel mit Vorliebe hochkomplexe Neue Musik – stellen auf einer Doppel-CD Haydn-Sonaten in zwei Klang-Gewändern nebeneinander. Hier Musik des 18. Jahrhunderts, dort Instrumente des 20., hier der Bösendorfer, dort das Schifferklavier. Verziert wird mit Kunst und historischem Wissen.