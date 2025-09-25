Neues KI-Zentrum in Göppingen: Aufbruchsstimmung beim HIVE-Start

Laut Göppingens OB Alex Maier werde man noch in hundert Jahren von der Eröffnung des KI-Projekts sprechen. Dass dies ein historischer Moment sein könnte, spürten viele.
Anstatt der angemeldeten rund 290 Gäste war geschätzt die doppelte Anzahl gekommen. Irgendwann wurden die Schleusen geöffnet – Menschen drängten sich zwischen den Containern in der modern-urban anmutenden Atmosphäre. Und trotz der Enge in der ehemaligen Werkshalle spürte man, dass ein ganz frischer Wind durch die Reihen wehte, auf den man von Ruck-Rede zu Ruck-Rede bisher vergeblich gewartet hatte.