Neues Kartenprojekt: Römisches Straßennetz war weit größer als gedacht

Das römische Reich erstreckte sich über drei Kontinente. Dabei war das Straßennetz wesentlich größer als bisher vermutet. Die Rekonstruktion gestaltete sich schwierig.
Rom - Alle Wege führen nach Rom – und es waren weit mehr als bisher angenommen. Eine Studie im Fachmagazin "Scientific Data" zeigt: Das Straßennetz des Römischen Reichs war rund 100.000 Kilometer länger als bislang vermutet. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, vor grob 2.000 Jahren, verbanden diese Straßen ein Imperium, das sich über drei Kontinente erstreckte und mehr als 55 Millionen Einwohner enthielt.