Neues Jungtier in der Wilhelma: Noch nicht mal vier Wochen alt – und schon klettert es in der Felsenanlage

Freude in der Wilhelma: Bei einer in der Natur bedrohten Tierart ist ein Jungtier zur Welt gekommen. Besucher können es schon erleben, wie es munter herumklettert.

Im Afrika-Revier der Wilhelma hat es Nachwuchs gegeben: Ein junger Mähnenspringer oder auch Mähnenschaf genannt, ist kürzlich zur Welt gekommen. Wie die Wilhelma mitteilt, ist das Weibchen am 30. April geboren worden und konnte schon in den ersten Lebenstagen gleich geschickt in der Felsenanlage klettern, um seiner Mutter auf Schritt und Tritt zu folgen.

Die Mähnenspringer sind eine Huftierart aus Nordafrika. Ihr natürlicher Lebensraum ist die felsige Wüstenlandschaft und das Gebirge vom Atlas bis in die südliche Sahara. Die Tiere können den Angaben zufolge wochenlang ohne Wasser in den Trockenperioden auskommen. Sie leben in kleineren Gruppen, in der Regel mehrere Weibchen mit Jungtieren, angeführt von einem Bock.

Die dichte Mähne an Kehle und Hals geben ihnen den Namen. Bei den Männchen ist die Mähne besonders ausgeprägt und kann bis zum Boden reichen.

Bei den männlichen Mähnenschafen kann die Mähne bis zum Boden reichen. Foto: Wilhelma Stuttgart /Birger Meierjohann

Die Mähnenspringer sind in der Natur bedroht und stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN, wo sie als „gefährdet“ eingestuft sind. Gefährdet sind sie durch Konkurrenz mit dem Menschen und seinen Viehherden, aber auch Wilderei und durch die vielen Teilpopulationen, die nicht miteinander verbunden sind.

In der Wilhelma teilen sich die Mähnenspringer eine Felsenanlage mit den aus den Gebirgen Äthiopiens stammenden Blutbrustpavianen, auch Dscheladas genannt, und den Klippschliefern. Besucher erfahren mehr über die Tiere beim Wilhelma-Talk mit Fütterung, montags bis freitags (ausgenommen Feiertage), jeweils um 11.30 Uhr.