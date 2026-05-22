Neues Jungtier in der Wilhelma: Noch nicht mal vier Wochen alt – und schon klettert es in der Felsenanlage

Freude in der Wilhelma: Bei einer in der Natur bedrohten Tierart ist ein Jungtier zur Welt gekommen. Besucher können es schon erleben, wie es munter herumklettert.
Im Afrika-Revier der Wilhelma hat es Nachwuchs gegeben: Ein junger Mähnenspringer oder auch Mähnenschaf genannt, ist kürzlich zur Welt gekommen. Wie die Wilhelma mitteilt, ist das Weibchen am 30. April geboren worden und konnte schon in den ersten Lebenstagen gleich geschickt in der Felsenanlage klettern, um seiner Mutter auf Schritt und Tritt zu folgen.