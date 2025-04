Neues Interview: Demi Moore über Ex-Mann Bruce Willis: Wir sind eine Familie

Nach 13 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Töchtern haben sich Schauspielerin Demi Moore und Action-Held Bruce Willis (70) 1998 getrennt. Doch auch nach der Scheidung im Jahr 2000 geriet ihre Beziehung zueinander nie ins Wanken, verrät die 62-Jährige nun in der "World's Most Beautiful"-Ausgabe des amerikanischen Boulevardmagazins "People": "Wir sind in verschiedenen Formen eine Familie geblieben!"

Als Eltern stehen sich Moore und der an frontotemporaler Demenz erkrankte "Stirb langsam"-Star weiterhin nahe. Moore betont, dass sie sehr dankbar dafür ist, "dass wir unabhängig von der äußeren Beziehung in verschiedenen Formen eine Familie geblieben sind". Auf Instagram demonstrierte die "The Substance"-Darstellerin den Zusammenhalt der Patchwork-Familie zuletzt im März. "Das Fundament, unsere Kinder zu unserer Priorität zu machen, ist nie ins Wanken geraten", betont sie.

"Es gibt ein Leben nach der Scheidung"

Sie erklärt auch, dass ihr Ex-Ehemann Bruce Willis immer ihre Familie sein wird und scheint eine Message an frisch Getrennte senden zu wollen, mit den aufbauenden Worten: "Es gibt ein Leben nach der Scheidung". Moore heiratete erneut. Doch ihre dritte Ehe mit Schauspieler Ashton Kutcher (47) scheiterte 2013 nach acht Jahren. Von 1981 bis 1985 war sie mit Rockmusiker Freddy Moore (1950-2022) verheiratet.

Einfach scheint es trotz Patchwork-Glück nicht immer zu sein, deutet Demi Moore an. In Bezug auf ihre Kindheit mit einer alkoholkranken Mutter habe sie viele Jahre versucht, die "beste Version meiner selbst" für ihre gemeinsamen Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) zu sein. Aber: "Ich weiß jetzt, wie wichtig es für unsere Kinder ist, uns traurig zu sehen und zu sehen, dass wir da durchgehen und auf der anderen Seite ankommen. Es ist in Ordnung, wütend zu sein und es zu überwinden. Ich habe viel gelernt, und ich wünschte, ich hätte es früher begriffen, aber ich vertraue auch darauf, dass alles zu seiner Zeit geschieht."

Wofür Demi Moore heute dankbar ist? "Meine Familie, einschließlich meiner vierbeinigen Familie, meine Kinder und all die unglaublichen, liebevollen Menschen in meinem Leben", schwärmt die Schauspielerin, die für ihre Darbietung in dem aktuellen Horror-Film "The Substance" im Januar einen Golden Globe gewonnen hat. "Ich fühle mich wirklich sehr glücklich."