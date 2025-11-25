Früheres Kaufland-Areal in Schmiden: Hansen eröffnet zweiten Edeka-Standort in Fellbach

Auf dem Areal des früheren Kauflands in Schmiden zieht ein Edeka-Markt ein. Björn Hansen, der mit einem Markt in der Stadtmitte präsent ist, eröffnet damit einen zweiten Standort.
Viele haben sich gefragt, wie es weitergeht an dem Handelsstandort in der Merowingerstraße in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis), nachdem das Kaufland dort Mitte Mai geschlossen hatte. Für viele riss das Aus des Marktes auf zwei Etagen eine Lücke in der Nahversorgung. Nun steht fest, wie es an dem Standort weitergeht. Ein Edeka-Markt zieht ein.