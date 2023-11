Neues Hotel-Ranking: Das sind die besten Hotels in Deutschland

Hoteltester im Interview „Kein Mensch hat eine gute Anreise. Hört auf, danach zu fragen“

Carsten K. Rath arbeitete als Manager für namhafte Hotelketten auf vier Kontinenten, bevor er sich selbstständig machte. 2019 rief er gemeinsam mit seinem Sohn David Rath das Ranking „101 beste Hotels in Deutschland“ ins Leben. In wenigen Tagen werden die besten Hotels in Wildbach Kreuth am Tegernsee ausgezeichnet. Was macht für ihn ein gutes Hotel aus?