Neues Heimgesetz: Gefährdet Bürokratieabbau die Senioren in Heimen?

Ein Gesetzesentwurf sieht weniger Kontrollen in Pflegeeinrichtungen und weniger Mitbestimmung der Bewohner vor. Experten schlagen Alarm.
Man sei schon „sehr unglücklich“ über dieses Gesetz, heißt es vom Landesseniorenrat. Und mit dieser Einschätzung steht die Interessensvertretung der älteren Menschen keinesfalls allein. Eine beachtliche Anzahl von Experten wünscht sich, dass das Gesetz für Teilhabe und Pflegequalität (TPQG) bei den nun anstehenden Beratungen im Landtag noch an entscheidenden Stellen geändert wird. Politische Unterstützung gibt es dafür bisher aber nur von denen, die in der politischen Opposition zu Hause sind. SPD und FDP halten eine Überarbeitung in Teilen ebenso für geboten.