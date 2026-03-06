Nach rund 25 Jahren zieht David Copperfield den Vorhang zu: Der Illusionist beendet seine Residency im MGM Grand in Las Vegas. Die letzte Show findet am 30. April statt - und ein neues Großprojekt ist bereits angekündigt.

Es ist das Ende eines Kapitels, das Las Vegas mitgeprägt hat: David Copperfield (69) wird seine langjährige Residency im MGM Grand beenden. Wie das Resort laut Fernsehsender KSNV bekannt gab, steht der 30. April als Datum für die allerletzte Vorstellung des Illusionisten in dem weltbekannten Hotel fest. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war Copperfields Name untrennbar mit der Bühne des MGM Grand verbunden.

Bis zum Finale stehen noch 120 weitere Auftritte auf dem Programm, verteilt über die kommenden acht Wochen. Wer Tickets für Vorstellungen nach dem 30. April erworben hat, wird dem MGM Grand zufolge automatisch eine Rückerstattung erhalten.

Abschied mit Ansage

Copperfield selbst meldete sich auf Instagram zu Wort und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass er nicht einfach abtritt. "Ich freue mich darauf, bald ankündigen zu können, was als Nächstes kommt. Es ist das größte Projekt, das ich je angegangen bin - und auch das herausforderndste", schrieb er in dem Post. Einen konkreten Hinweis ließ er seine rund sieben Millionen Fans aus nahezu jedem Land der Welt, die er nach eigenen Angaben im MGM Grand begeistern durfte, vorerst nicht wissen.

In dem Beitrag blickte er auch auf die Anfänge seiner Karriere zurück: Als Kind aus New Jersey habe er davon geträumt, Magie zu seinem Leben zu machen. "Damals sah ich Magie - und auch heute noch sehe ich Magie - als mehr als nur meine Arbeit."

Von Seiten des Hotels gab es lobende Worte für den scheidenden Dauergast. MGM-Grand-Präsident und COO Mike Neubecker würdigte Copperfields jahrzehntelange Zusammenarbeit und bezeichnete die Produktion als außergewöhnlich. Er wünsche ihm alles Gute für das nächste Kapitel seiner Laufbahn, so Neubecker. "David fasziniert das Publikum im MGM Grand seit mehr als 25 Jahren, und wir wünschen ihm viel Erfolg für den nächsten Abschnitt seiner Reise."