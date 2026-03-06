Nach rund 25 Jahren zieht David Copperfield den Vorhang zu: Der Illusionist beendet seine Residency im MGM Grand in Las Vegas. Die letzte Show findet am 30. April statt - und ein neues Großprojekt ist bereits angekündigt.
Es ist das Ende eines Kapitels, das Las Vegas mitgeprägt hat: David Copperfield (69) wird seine langjährige Residency im MGM Grand beenden. Wie das Resort laut Fernsehsender KSNV bekannt gab, steht der 30. April als Datum für die allerletzte Vorstellung des Illusionisten in dem weltbekannten Hotel fest. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war Copperfields Name untrennbar mit der Bühne des MGM Grand verbunden.