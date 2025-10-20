Neues Glück nach Scheidungsdrama: Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner heiratet erneut

Knapp zwei Jahre nach ihrer Trennung von Kevin Costner hat Christine Baumgartner erneut geheiratet. Am Samstag gab sie Josh Connor das Jawort - ausgerechnet jenem Mann, der einst ein enger Freund ihres Ex-Mannes war. Die Hochzeit fand in kleinem Rahmen in Santa Barbara statt.
Christine Baumgartner (51), die Ex-Frau von Oscarpreisträger Kevin Costner (70), hat am vergangenen Samstag erneut geheiratet. Ihr neuer Ehemann: Josh Connor, ein 49-jähriger Finanzmanager, der früher zum engeren Freundeskreis ihres Ex-Mannes zählte. Die Trauung fand auf der malerischen Santa Ynez Ranch in Santa Barbara, Kalifornien, statt - vor den Augen von etwa 100 geladenen Gästen, wie das US-Magazin "People" berichtet.