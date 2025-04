Neues Gewalthilfegesetz: Esslinger Frauenhaus muss immer häufiger abweisen – „Alle Frauen haben Anspruch auf Schutz“

Tierische Probleme in Böblingen Großes Problem mit Taubenkot am Bahnhof

Am Busbahnhof beschweren sich Fahrgäste über Taubendreck auf den Bänken. Und auch die Kothaufen der Gänse am Oberen See in Böblingen sind für Spaziergänger ein Ärgernis. Was unternimmt die Stadt dagegen?