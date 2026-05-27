Neues Gesetz tritt in Kraft: Rauchen ist am Esslinger ZOB künftig tabu – und nicht nur dort

Ab 1. Juni gilt landesweit ein strengeres Nichtraucherschutzgesetz. Qualmen und Dampfen ist dann an vielen öffentlichen Orten verboten. Was Raucher beachten sollten.

Der 102er-Bus nach Zell fährt erst in 23 Minuten ab. „Dann bleibt ja noch genug Zeit für eine Zigarette“, sagt Pasquale und zündet sich gelassen einen Glimmstängel an, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Dass er genau das am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Esslingen künftig nicht mehr darf, davon habe er „noch nie etwas gehört“, gibt der 44-Jährige zu.

Fakt ist: Zum 1. Juni tritt das verschärfte Nichtraucherschutzgesetz Baden-Württemberg in Kraft. Es sieht ein striktes Rauchverbot an allen ÖPNV-Haltestellen im Land vor – und auch in Freibädern, Freizeit- und Tierparks, auf öffentlichen Spielplätzen sowie Schulhöfen.

Am ZOB Esslingen weisen bislang keine Schilder auf das Rauchverbot hin

Das Rauchverbot an den Haltestellen für Busse und Stadtbahnen kann Pasquale, der seinen vollständigen Namen „lieber nicht“ nennen will, nicht so recht nachvollziehen. „Was soll das bringen? Ich bin doch hier im Freien, da stört das doch nicht.“ Offenbar steht der Esslinger mit seiner Meinung nicht allein da. Am ZOB sieht man viele Menschen rauchen. Und viele, die stillschweigend die Rauchschwaden hinnehmen. Wohl die wenigsten wissen um die neue Rechtslage: Schilder, die auf ein Rauchverbot hinweisen, gibt es bislang nicht.

Dabei gab es ausreichend Vorbereitungszeit. Bereits Anfang Februar dieses Jahres hatte der Landtag die Neuregelung beschlossen, die Kinder, Jugendliche und andere sensible Gruppen besser vor Passivrauch schützen soll. Das Rauchverbot gilt nicht mehr nur für klassische Tabakprodukte, sondern auch für E-Zigaretten, Vapes und E-Shishas. Auch dann, wenn darin gar kein Nikotin enthalten ist. Denn wissenschaftlichen Studien zufolge enthalten die Aerosole und Dämpfe dieser Geräte ebenfalls gesundheitsgefährdende Schadstoffe.

500 Euro Strafe droht einem Raucher, wenn er innerhalb eines Jahres erneut erwischt wird.

Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) sollen die Haltestellen im Verbundgebiet im Juni nach und nach mit einem einheitlichen Rauchverbot-Piktogramm an Wartehäuschen und Aushangvitrinen gekennzeichnet werden. Die Stadt Esslingen habe eine ausreichende Menge an Aufklebern erhalten und werde diese nicht nur am ZOB, sondern „an allen Haltestellen im Stadtgebiet anbringen“, kündigt eine Sprecherin der Verwaltung an.

Auch das Rauchen von E-Zigaretten ist in vielen öffentlichen Bereichen nicht mehr erlaubt. Foto: Marijan Murat/dpa

Spezielle Raucherbereiche wie in den Bahnhöfen der Deutschen Bahn wird es am Esslinger Busbahnhof nicht geben. „Hier gibt es keinen Spielraum“, heißt es aus dem Rathaus. Laut einem VVS-Sprecher besteht die Schwierigkeit an den ÖPNV-Haltestellen auch darin, genau abzugrenzen, wo nicht geraucht werden darf. „Eine temporäre wie auch dauerhafte Markierung eines bestimmten räumlichen Geltungsbereichs ist deshalb kaum möglich.“

Der städtische Vollzugsdienst wird das Rauchverbot kontrollieren

Die Neuregelung werde sich im Alltag schon einspielen, ist man beim Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) überzeugt. Der Verein, der die Interessen von rund 350 privaten und kommunalen Busunternehmen im Land vertritt, begrüßt das Rauchverbot an den Haltestellen – und hält Hinweisschilder für völlig ausreichend. Dass die Busfahrer und -fahrerinnen in die Überwachung des Verbots einbezogen werden, lehnt er jedoch kategorisch ab.

In der Praxis bedeutet das Gesetz, dass uneinsichtige Raucher angesprochen und Verstöße geahndet werden müssen. Das Rauchverbot wird laut der Sprecherin der Stadt von Mitarbeitern des Vollzugsdienstes „im Rahmen der regulären Kontrollen, insbesondere im Bereich des ZOB“ auch kontrolliert. Die Durchsetzung der neuen Regeln wird durch empfindliche Strafen untermauert: Ersttäter zahlen bis zu 200 Euro Bußgeld, bei Wiederholung innerhalb eines Jahres drohen bis zu 500 Euro. Doch auch den Betreibern selbst drohen hohe Geldstrafen, wenn sie die Regeln missachten.

Die Umsetzung der neuen Regeln stellt Einrichtungen vor Herausforderungen

Die Umsetzung der Gesetzesnovelle stellt die betroffenen Einrichtungen vor große Herausforderungen. Im Esslinger Nymphaea herrscht nach Angaben eines Sprechers künftig auf dem gesamten Gelände des Tierparks ein striktes Rauchverbot – mit Ausnahme des direkten Außenbereichs der Gastronomie. Im Neckarfreibad ist das Rauchverbot hingegen nichts Neues. Dort darf man schon seit einigen Jahren laut der Haus- und Badeordnung nicht mehr auf den Liegewiesen und am Beckenrand qualmen. Das Rauchen war und bleibt ausschließlich in dafür ausgewiesenen Bereichen erlaubt.

Ein Aushang am Eingang des Neckarfreibades weist auf das Rauchverbot hin. Foto: Elke Hauptmann

Das neue Gesetz lässt solche klar abgegrenzten Raucherzonen in Freibädern zu. Und die wurden inzwischen überall geschaffen. Im Freibad Nürtingen zum Beispiel ist die Zigarette zwischendurch ab sofort nicht mehr auf der Liegewiese möglich, sondern nur noch an vier gekennzeichneten Stellen mit Stehtischen sowie am Kiosk. Im Kirchheimer Freibad wurde eine Raucherzone zwischen Hauptweg und Lindach eingerichtet, in Denkendorf ein Bereich auf der Terrasse beim Aufsichtsturm markiert.