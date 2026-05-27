Neues Gesetz tritt in Kraft: Rauchen ist am Esslinger ZOB künftig tabu – und nicht nur dort

Ab 1. Juni gilt landesweit ein strengeres Nichtraucherschutzgesetz. Qualmen und Dampfen ist dann an vielen öffentlichen Orten verboten. Was Raucher beachten sollten.
Der 102er-Bus nach Zell fährt erst in 23 Minuten ab. „Dann bleibt ja noch genug Zeit für eine Zigarette“, sagt Pasquale und zündet sich gelassen einen Glimmstängel an, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Dass er genau das am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Esslingen künftig nicht mehr darf, davon habe er „noch nie etwas gehört“, gibt der 44-Jährige zu.