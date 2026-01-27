Neues Gesetz macht es möglich: Missbrauchsfall gegen Marilyn Manson wird neu aufgerollt

Ein neues kalifornisches Gesetz verlängert die Verjährungsfrist bei sexuellen Übergriffen. Davon profitiert nun die ehemalige Assistentin von Marilyn Manson: Ihr bereits abgewiesener Fall wurde wieder zugelassen.
Eigentlich schien die juristische Auseinandersetzung zwischen Marilyn Manson (57) und seiner ehemaligen Assistentin Ashley Walters beendet. Doch ein neues kalifornisches Gesetz sorgt nun für eine Wendung: Ein bereits abgewiesener Fall wird wieder aufgerollt, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet.