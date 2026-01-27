Neues Gesetz macht es möglich: Missbrauchsfall gegen Marilyn Manson wird neu aufgerollt

Ein neues kalifornisches Gesetz verlängert die Verjährungsfrist bei sexuellen Übergriffen. Davon profitiert nun die ehemalige Assistentin von Marilyn Manson: Ihr bereits abgewiesener Fall wurde wieder zugelassen.

Eigentlich schien die juristische Auseinandersetzung zwischen Marilyn Manson (57) und seiner ehemaligen Assistentin Ashley Walters beendet. Doch ein neues kalifornisches Gesetz sorgt nun für eine Wendung: Ein bereits abgewiesener Fall wird wieder aufgerollt, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Ein Richter am Los Angeles Superior Court ordnete am Montag nach einer Anhörung an, dass die Abweisung von Ashley Walters' Klage aus dem Dezember aufgehoben wird. Dahinter steckt ein neues kalifornisches Gesetz, das Anfang Januar in Kraft trat. Es verlängert für Personen über 18 Jahren die Frist für die Wiederaufnahme von Klagen, die andernfalls vor dem 1. Januar 2026 verjährt wären, um zwei Jahre.

Vorwürfe wiegen schwer

Walters hatte den Musiker, der bürgerlich Brian Warner heißt, bereits 2021 verklagt. Ihre Anschuldigungen beziehen sich auf ihre Zeit als seine Assistentin in den Jahren 2010 und 2011. Sie wirft ihm sexuelle Belästigung, Missbrauch, sexuelle Nötigung, absichtliche Zufügung emotionalen Stresses sowie unrechtmäßige Kündigung vor. Manson bestreitet sämtliche Vorwürfe.

Der Schockrocker stand bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorwürfe im Fokus. Seine Ex-Verlobte Evan Rachel Wood (38) erhob 2021 öffentlich schwere Anschuldigungen gegen ihn. Auch "Game of Thrones"-Darstellerin Esmé Bianco (43) verklagte ihn - dieser Fall wurde mittlerweile außergerichtlich beigelegt. Manson wies stets alle Vorwürfe zurück.

Karriere trotz Vorwürfen wieder im Aufschwung

Nach Bekanntwerden der Anschuldigungen im Jahr 2021 wurde Manson zunächst von seinem Plattenlabel, seiner Talentagentur und seinem Manager fallengelassen. Insgesamt beschuldigten mindestens 15 Frauen den Schockrocker des sexuellen Missbrauchs. Nach teilweise jahrelangen Rechtsstreits sind jedoch einige dieser Fälle abgewiesen worden, oftmals wegen Verjährungsfristen, oder wurden wie in Biancos Fall außergerichtlich beigelegt.

Mansons Karriere lief zuletzt wieder besser. Er veröffentlichte das neue Album "One Assassination Under God - Chapter 1", ging auf Tour durch die USA und Europa und plant ab dem Sommer eine weitere Tournee mit Rob Zombie (61).