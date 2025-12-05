Neues Gesetz in Australien: Oprah Winfrey lobt Social-Media-Verbot für Kinder

1 Oprah Winfrey sieht das neue Gesetz in Australien als Chance für Jugendliche. (Archivbild) Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Strenge Regeln für Instagram & Co.: Oprah Winfrey glaubt, dass Australiens neues Verbot für Unter-16-Jährige eine ganze Generation retten könnte. Dafür erhält sie viel Zuspruch.











Sydney - US-Talkmasterin Oprah Winfrey hat das Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige in Australien als große Chance gelobt. Als erstes Land der Welt führt Down Under das Gesetz am kommenden Mittwoch (10. Dezember) ein. "Ich glaube, Sie werden das Leben einer ganzen Generation von Kindern verändern, die dadurch ein besseres Leben führen werden", sagte die 71-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Sydney. Dafür habe sie stürmischen Applaus bekommen, schrieb die Zeitung "Sydney Morning Herald".