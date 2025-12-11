Neues Gesetz: Harry und Meghan reagieren auf Social-Media-Verbot in Australien

Australien verbietet als erstes Land der Welt Social Media für unter 16-Jährige. Prinz Harry und Herzogin Meghan begrüßen das historische Gesetz - sehen darin aber nur den ersten Schritt.
Australien schreibt Geschichte: Als erstes Land weltweit ist dort seit dem 10. Dezember die Nutzung von Social Media für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, Reddit, X und weitere sind für diese Altersgruppe ab sofort tabu. Bei Verstößen drohen den Unternehmen Strafen von bis zu 50 Millionen australischen Dollar (rund 28,5 Millionen Euro).