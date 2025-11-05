Neues Geschäftsfeld von Trumpf: Drohnenabwehr aus Ditzingen?

Der Technologiekonzern Trumpf will mit einem Münchner Unternehmen ein System zur Abwehr von Drohnenschwärmen entwickeln. Geschieht dies von Ditzingen aus?
Das Ditzinger Unternehmen Trumpf und Rohde & Schwarz aus München kooperieren bei der Entwicklung eines einsatzfähigen Systems zur Abwehr von Drohnenschwärmen. Die Unternehmen reagieren damit auf eine Bedrohung, die sich unter anderem im Ukraine-Krieg als hochgefährlich erwiesen hat: koordinierte Angriffe mit Hunderten von Drohnen. Mit entsprechenden Informationen ist die Geschäftsführung von Trumpf anlässlich der Bilanzpressekonferenz vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit gegangen.