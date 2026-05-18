Neues Gastro-Konzept: Superschmarrn punktet an Stuttgarts Partymeile mit purzelnden Preisen

Das Bier kostet bei Superschmarrn nur die Hälfte im Vergleich zu anderen Lokalen. Gespart wird am Personal: Die Gäste holen sich ihre Getränke im Kühlhaus selbst.
Das Kühlhaus befindet sich mitten im Lokal: Im Superschmarrn ist es schließlich die zentrale Anlaufstelle. In dem Raum stapeln sich die Bierkisten und Kartons mit Whisky-Cola, Wodka und Energiedrinks in Dosen. Wer Durst hat, muss aufstehen und sich sein Getränk selbst holen. Der Weg führt vorbei an Regalen voller Chips, Gummibärchen und Schokoriegeln wie in einer Tankstelle. „Aber bei uns ist es günstiger“, versichert die Betriebsleiterin Sophia Rösch. Dabei befindet sich die neue Kneipe direkt auf Stuttgarts Partymeile, wie die Theodor-Heuss-Straße zumindest jahrelang bezeichnet wurde. Eine Flasche Bier kostet im Superschmarrn 2,50 Euro, der Aperol Spritz im Plastikbecher fünf Euro, die Chips drei Euro. Mit einem Späti vergleicht Sophia Rösch das im Mai eröffnete Lokal – allerdings hat dieser Kiosk Sitzgelegenheiten drinnen und draußen, eine Tanzfläche, Bildschirme für Liveübertragungen und eine Bar.