Neues G9 in Baden-Württemberg: Jetzige Sechstklässler: Einmal sitzenbleiben – zwei Jahre länger Schule

Nach den Sommerferien startet das neue neunjährige Gymnasium. Auch für den letzten G8-Jahrgang hat das Folgen: Wer sitzenbleibt, hängt zwei Jahre dran.











Gemäß den Zahlen des Statistischen Bundesamts bleiben jährlich zwischen zwei und 2,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland sitzen. Die meisten von ihnen gehen trotzdem ihren Weg und machen ihren Schulabschluss dann einfach ein Jahr später. Doch für die aktuellen Sechstklässler an den Gymnasien in Baden-Württemberg bedeutet einmal sitzen zu bleiben, dass sie in aller Regel zwei Jahre dranhängen müssen.