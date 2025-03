Kaum fertig gebaut, soll das neue Hallenbad in Weinstadt zum Austragungsort eines Triathlons werden.

Der Countdown für den Bau des Funktionshallenbads in Weinstadt läuft. Bis zum Sommer soll und muss es fertig sein. Denn die Stadt plant gleich im Eröffnungsjahr Großes mit der neuen Einrichtung: den ersten Weinstadt-Triathlon. Dabei soll das Hallenbad anlässlich der 50-Jahr-Jubiläums der Stadt am 28. September eine der Austragungsstätten sein.

„Es gibt nur Plan A und kein Zurück mehr“, kommentiert Jochen Beglau, der Leiter des städtischen Amts für Kultur, Stadtmarketing und Sport, voll freudiger Aufregung das Vorhaben, das mit dem planmäßigen Bau des Bads steht und fällt. Doch bislang liege alles im Zeitplan. „Die Fertigstellung ist für Anfang Juni geplant.“ Beim anschließenden Probebetrieb werde man zunächst nur Vereine hineinlassen, bevor man zwei Wochen vor dem Triathlon das Bad offiziell eröffne. Auf diese Weise habe man einen zeitlichen Puffer für Unvorhergesehenes.

Derweil werde mit Hochdruck an der Organisation der Großveranstaltung gearbeitet, bei der man mit bis zu 400 Teilnehmern rechnet, sagt Beglau: „Mit der SG Weinstadt haben wir dafür Spezialisten.“ Sofort hätten die Verantwortlichen des Vereins ihre Unterstützung zugesagt und binnen nur weniger Wochen mit ihren Kontakten dafür gesorgt, dass der Weinstadt-Triathlon in den Kalender der Deutschen Triathlon-Union aufgenommen und Teil des Regiocups Stuttgart wird. „Wir sind für das Sportliche verantwortlich und die Stadt für finanzielle Dinge, Straßensperrungen et cetera“, sagt Jürgen Illg, der die Leichtathletik-Abteilung der SG leitet.

Bewusst für kürzere Distanzen entschieden

Die Streckenführung steht bereits. So schwingen sich die Teilnehmer nach sechs geschwommenen Bahnen im neuen 25-Meter-Becken des Hallenbads im benachbarten Stadion auf ihre Räder, um rund 20 Kilometer und 300 Höhenmeter durch die Weinberge zu strampeln, bevor sie wieder vom Stadion starten, um drei Runden auf der knapp zwei Kilometer langen Laufstrecke durchs angrenzende Wohngebiet zu drehen. Bewusst habe man sich dabei für die Veranstaltung eines Volkstriathlons mit kürzeren Distanzen entschieden, damit jeder mitmachen könne, erklärt Illg: „Und es ist möglich zu dritt als Staffel anzutreten.“

Dennoch sei insbesondere die Fahrradstrecke durchaus anspruchsvoll und durch die Streckenführung durch die Weinberge etwas Besonderes. „Sie wird unser Aushängeschild sein“, meint Illg, der sich gut vorstellen kann, dass der erste Weinstadt Triathlon den Startschuss für regelmäßige Wiederholungen gibt.

Im Sport mehr profilieren

Ebenso sieht es Beglau, der gern eine neue Veranstaltungsreihe daraus entwickeln würde. „Der Plan wäre es, den Triathlon alle zwei Jahre im Wechsel zum Remstal-Marathon zu machen“, sagt der Kultur- und Sportamtsleiter, „denn kulturell haben wir große Leuchttürme, wie etwa die Sunset Lounge in den Weinbergen, aber im Sport könnten wird uns mehr profilieren.“ So verspreche man sich von dem ersten Triathlon auch einiges, um Weinstadt als Sportstadt voranzubringen. Zumal man als eine von wenigen Städten in Baden-Württemberg über ein für internationale Wettkämpfe taugliches Stadion verfüge und mit dem neuen Hallenbad, dem Kunstrasenplatz und dem neu entstehenden Beachvolleyballfeld im Gebiet Benzach bald nicht nur ein Bildungs- sondern auch ein Sportzentrum habe.

