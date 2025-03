Neues Frauen-Start-up in Leonberg: Eine 16-Jährige bietet Computerworkshops an

Drei Frauen zeigen in Workshops, wie man sich seinen eigenen PC baut und schaffen sich ihren Platz in der Männerdomäne Technik. Die Kursleiterin ist erst 16 Jahre alt.

Die Aussicht aus dem Büro von Anja Körner-Bennis gehört zweifellos zu den schönsten der Stadt. Vom sechsten Stock der Römergalerie im Herzen Leonbergs blickt sie über die Dächer hinweg. Gemeinsam mit ihrer Tochter Bahia und Mitarbeiterin Sofia Bouaicha hat Anja Körner-Bennis Anfang Januar die Büroräume bezogen. Zwischen Kabeln, Einzelteilen und einem halb fertigen Computergehäuse auf dem Tisch beweisen die drei Frauen, dass Technik weder kompliziert noch eine Männerdomäne sein muss. Untere anderem unterrichten sie, wie man Computer und Roboter baut.

Mit ihrem rein weiblichen Unternehmen sind die Drei eine Seltenheit in der männerdominierten Technikbranche. Frauen sind in technischen Berufen nach wie vor unterrepräsentiert. Laut dem Statistischen Bundesamt ist der Frauenanteil beispielsweise in der Informatik in den letzten zehn Jahren zwar gestiegen, lag 2023 aber dennoch nur bei 18 Prozent. Für die drei Frauen spielt das Geschlechterthema jedoch keine große Rolle. Sie haben ihr Unternehmen gegründet, um ihre Stärken einzubringen und nicht, um bewusst gegen den Strom zu schwimmen. „Bisher haben wir noch nie negative Kommentare wegen unseres Geschlechts bekommen“, erzählt Sofia. „Die Leute interessieren sich viel mehr dafür, was wir genau machen, und weniger dafür, dass wir Frauen sind.“ Und Bahia ergänzt. „Hauptsächlich arbeiten wir ja auch mit Kindern, die sind ja meistens viel freier von Vorurteilen“. Egal ob Deutsch lernen oder Computer bauen, im Mittelpunkt steht immer die Idee, dass jede und jeder die Möglichkeit haben sollte, Neues zu lernen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft.

Lesen Sie auch

Bahia ist 16 Jahre alt und besucht das technische Gymnasium in Leonberg. Man könnte sagen, die Schülerin ist so was wie der technische Kopf des Unternehmens. Ihre Begeisterung für Technik begann früh. Schon als Kind spielte sie gern mit Robotern und technischen Bausätzen. Mit vierzehn schraubte sie ihren ersten eigenen PC zusammen, das nötige Wissen brachte sie sich selbst mithilfe von Youtube-Videos bei. Doch dabei blieb es nicht. „Was mich gestört hat, war, dass es kaum kompakte Anleitungen gab, die alles Schritt für Schritt erklären. Und vor allem einfach verständlich“, erzählt Bahia. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand.

Die Schule kommt nicht zu kurz

Ein Jahr später bietet sie bereits ihre ersten Workshops an, in denen sie ihr technisches Wissen weitergibt und zeigt, wie man Computer ganz einfach selbst baut. An erster Stelle geht es darum, Wissen zu vermitteln, aber auch um das Erfolgserlebnis, etwas Eigenes in der Hand zu halten. Trotz Schule bekommt Bahia alles gut unter einen Hut. „Meistens sind die Workshops am Wochenende oder abends, ich kann es also so legen, dass die Schule nicht zu kurz kommt“.

Das junge Unternehmen trägt den Namen Al Hasub, was aus dem Arabischen übersetzt „Der Rechner“ bedeutet. Das Symbol dazu, zwei schlichte, übereinanderliegende Quadrate, haben die Frauen selbst entworfen. „Es sollte schlicht und elegant wirken“, erklärt Anja. Für sie erinnert die Form auch ein wenig an ein Zahnrad. „Auch wenn Zahnräder nicht direkt in Computern verbaut werden, haben sie doch etwas Technisches und stehen für ein komplexes Innenleben.“ Bahia dagegen sieht die Sache pragmatisch. „Eckige Formen sind einfach leichter für unseren Laser“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Der Laser ermöglicht es, die Computer der Eigenmarke zu gravieren. Auch die Workshop-Teilnehmer können damit ihre selbst gebauten PCs zu personalisieren.

Frauen sind in der Technikbranche unterrepräsentiert

Die Frauen sind vielseitig aufgestellt. Neben den PC-Workshops gibt es auch Roboterkurse, vor allem für Kinder, bei denen man einen eigenen Roboter bauen und programmieren kann. Anja Körner-Bennis bietet auch Deutschkurse an. Mit einem Masterabschluss in Deutsch als Fremdsprache und jahrelanger Arbeit in den verschiedensten Institutionen hat die 45-Jährige viel Erfahrung. In ihrem Büro unterrichtet sie jetzt selbst, bei einer dampfenden Tasse frischem Minztee und mit schöner Aussicht.

Für diejenigen, die sich selbst daran wagen möchten, ihren eigenen Computer zu bauen oder mehr über Programmiersprache zu lernen, finden Informationen unter: www.pc-selbstbauen.de.