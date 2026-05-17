Neues Foto aus der Ankleide: Herzogin Meghans Tochter Lilibet unterstützt sie beim Outfit

Meghan hat ein rührendes Mutter-Tochter-Bild veröffentlicht: Tochter Lilibet leistete der Herzogin von Sussex beim Anziehen Gesellschaft - einen Tag vor Meghans Reise nach Genf.

Herzogin Meghan (44) hat auf Instagram ein Foto geteilt, das einen ungewöhnlich intimen Blick in ihren Alltag erlaubt. Das Bild zeigt sie in einem rosafarbenen Outfit vor dem Spiegel in ihrem begehbaren Kleiderschrank - zu ihren Füßen sitzt Tochter Prinzessin Lilibet (4) und schaut aufmerksam zu. "Mamas kleine Helferin", schreib sie zu dem Foto.

Ein kurzer, beiläufiger Schnappschuss - und doch verrät er einiges über das Verhältnis der beiden. Lilibet, die jüngste Tochter von Meghan und Prinz Harry (41), ist offenbar schon früh in die täglichen Rituale ihrer Mutter eingebunden.

Genfer Mission steht bevor

Das Foto erschien nur einen Tag, bevor Meghan zu einem Termin in die Schweiz aufbricht, der ihr am Herzen liegt. In Genf nimmt sie an der Einweihung des Lost Screen Memorial auf dem Place des Nations teil - einer Gedenkstätte, die auf die Gefahren von Online-Schäden aufmerksam machen soll. Die Veranstaltung findet im Vorfeld der Eröffnung der 79. Weltgesundheitsversammlung statt. Meghan wird dort gemeinsam mit WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sowie Vertretern globaler Gesundheitsorganisationen und betroffenen Familien erwartet.

Zwischen Engagement und Familienausflügen: Der Terminkalender der Herzogin ist dieser Tage gut gefüllt. Erst vor wenigen Tagen verbrachte die Familie gemeinsam einen Ausflug ins Disneyland im kalifornischen Anaheim - ein doppelter Geburtstagstrip für Archie (7) und Lilibet. "Sie haben die Geburtstage der Kinder zusammen gefeiert", berichtete eine Quelle dem "People"-Magazin. "Die Kinder sind viele Fahrgeschäfte gefahren, und es war eine besondere Möglichkeit, Meghans Muttertag zu verlängern." Archie feierte am 6. Mai, Lilibet hat am 4. Juni Geburtstag.

Seltene Familienblicke auf Instagram

Lilibet war beim Disneyland-Ausflug unter anderem bei einer Umarmung mit Cinderella zu sehen sowie beim Treffen mit Dornröschen-Prinzessin Aurora. Auch Meghans Mutter Doria Ragland war mit von der Partie - ein kurzes Video zeigte, wie Mickey Mouse die Großmutter begrüßt, während Meghan und Lilibet gemeinsam mit Minnie Mouse danebenstanden.

Bereits zum siebten Geburtstag von Sohn Archie am 6. Mai hatte Meghan auf Instagram rare Familienfotos veröffentlicht: darunter ein Bild von Harry, der den neugeborenen Archie im Arm hält, sowie eines von Archie und Lilibet, die Hand in Hand an einem Strand nahe ihrem Wohnort Montecito, Kalifornien, entlanggehen. "7 Jahre später ... alles Gute zum Geburtstag an unseren süßen Jungen", schrieb Meghan dazu.

Normalität als Lebensziel

Seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 leben Meghan und Harry mit ihren Kindern in Südkalifornien. Normalität ist dabei ein Wort, das Meghan selbst immer wieder verwendet.

"Wenn man uns erst einmal kennt, möchte man wohl, dass wir als Eltern und für unsere Kinder dieselbe Normalität haben wie alle anderen auch, so einzigartig unsere Situation auch sein mag", erzählte Meghan zuvor dem Magazin "People" über das neue Leben, das sie sich aufgebaut haben. "Wir gehen oft essen, und zwar nicht nur bei Leuten zu Hause oder in privaten Räumlichkeiten; wir gehen einfach ins Restaurant. Ich finde es wirklich toll, dass wir einfach Spaß haben können."

Das Ankleide-Foto mit Lilibet passt da ins Bild: kein inszenierter Royal-Termin, kein offizielles Pressefoto - einfach ein Moment, wie er millionenfach täglich vorkommt.