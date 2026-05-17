Neues Foto aus der Ankleide: Herzogin Meghans Tochter Lilibet unterstützt sie beim Outfit

Meghan hat ein rührendes Mutter-Tochter-Bild veröffentlicht: Tochter Lilibet leistete der Herzogin von Sussex beim Anziehen Gesellschaft - einen Tag vor Meghans Reise nach Genf.
Herzogin Meghan (44) hat auf Instagram ein Foto geteilt, das einen ungewöhnlich intimen Blick in ihren Alltag erlaubt. Das Bild zeigt sie in einem rosafarbenen Outfit vor dem Spiegel in ihrem begehbaren Kleiderschrank - zu ihren Füßen sitzt Tochter Prinzessin Lilibet (4) und schaut aufmerksam zu. "Mamas kleine Helferin", schreib sie zu dem Foto.