Stammt der älteste Vorfahre des Menschen vom Balkan?

Die Wiege des Menschen liegt möglicherweise woanders als gedacht – auf dem Balkan statt in Ostafrika. Darauf deutet ein neu entdeckter fossiler Oberschenkelknochen hin, wie an dem Fund beteiligte Tübinger Forscher vermelden.
Ein jüngst entdeckter fossiler Oberschenkelknochen aus Bulgarien könnte die Geschichte des menschlichen Ursprungs neu schreiben, wie Forscher des Nationalmuseums für Naturgeschichte in Bulgarien, der Aristoteles-Universität Thessaloniki in Griechenland, des Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment an der Universität Tübingen und der Universität Toronto in Kanada berichten.