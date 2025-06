Die "Villa der Versuchung" hat ihren ersten Kandidaten: Jimi Blue Ochsenknecht wird einen weiteren Schritt in die Reality-Welt machen. In einem Interview hat er erste Einblicke in seine Teilnahme gegeben.

Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde als erster Kandidat der neuen Reality-Sendung "Villa der Versuchung" bestätigt.

Im Gespräch mit Reality-TV-Experte Ramon Wagner gab Ochsenknecht erste Einblicke in das Format. "Bei der Show wollte ich über meine Grenzen gehen und gucken, wie weit ich gehen kann. Ich wusste ja auch nicht, was passiert. Ich dachte, dass wir vielleicht draußen im Zelt campen müssen. Ich will jetzt nichts verraten, aber es war schon krass. [...] Es war kurz vor Abbruch." Es habe ihm trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht, auch wenn er über seine Grenzen gegangen sei.

Seine größte Sorge vor dem Start der Dreharbeiten sei gewesen, wer noch zum Teilnehmerfeld gehöre. "Es gibt schon ein paar, wenn Anfragen für Reality reinkommen, dass ich den Produzenten sage, wenn die und die dabei sind, bin ich komplett raus, weil ich da einfach keine Lust drauf habe", sagt der 33-Jährige. "Entweder es eskaliert oder es werden Themen aufgemacht, die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Oder es sind welche, die sehr streitlustig sind, die nicht mal einen Bezug zu mir haben."

Der Worst Case sei für ihn bei "Villa der Versuchung eingetreten, auf eine Person habe er in der Sendung "gar kein Bock gehabt", er habe jedoch versucht, das hier und da anzusprechen und zu klären. Normalerweise komme er ansonsten mit allen gut klar, betont Ochsenknecht. "Und wenn ich merke, dass die Person ein Problem mit mir hat, dann spreche ich das direkt an und versuche nicht dem Konflikt aus dem Weg zu gehen." Er wünsche sich, dass die Leute sehen, "wie ich ticke und mich näher kennenlernen, als nur durch Ausschnitte von 'Diese Ochsenknechts' oder Insta-Storys. Und diese Möglichkeit hat man eben in Reality-Formaten."

Bekannte Moderatorin

Details zum neuen Format "Villa der Versuchung" gibt es bereits. Wie Sat.1 Ende Mai mitgeteilt hat, werden 14 Stars für zwei Wochen in die "Villa der Versuchung" ziehen. Dabei wartet auf die Promis kein glamouröser Aufenthalt mit weichen Betten und Kulinarik, sondern "harte Matten und spärliche Rationen". Die Bewohner können sich auch für Annehmlichkeiten entscheiden, doch die Versuchungen kosten.

Verona Pooth (57) wird die Sendung präsentieren. "Wie im wahren Leben: Alles hat seinen Preis", betont die Moderatorin in einem Statement. Die Stars dürften sich "alles gönnen - aber es wird euch etwas kosten". Das Preisgeld von 250.000 Euro schwindet dementsprechend. Konfliktpotential hat also offenbar die Entscheidung eines Einzelnen für den Luxus, da dies auf Kosten aller geht und Loyalität vor Eigennutz gestellt wird.

"Man kann sehen, wie sehr manche Menschen Reizüberflutung oder Konsumüberfluss leben", verrät Jimi Blue Ochsenknecht dazu. "Manche können sich da einfach nicht zurückhalten, was die an Geld ausgegeben haben. Auch die Konstellation ist so durchgemischt, es ist wirklich sehr cool und spannend."

Einen Starttermin für das Format gibt es bereits: "Villa der Versuchung" wird ab Montag, 7. Juli, um 20:15 Uhr in Sat. 1 gezeigt und wird beim Streamingdienst Joyn abrufbar sein.´

Anfang Mai wurde bekannt, dass Ochsenknecht auch die neue Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" (RTL+) beehren wird. Auf dem Instagram-Account des Formats kündigte Moderatorin Sophia Thomalla (35) den Neuzugang an. Mit Ochsenknecht zieht zum ersten Mal ein Prominenter in die Single-Villa in Thailand, in der mit ihm 22 Kandidaten untereinander die große Liebe suchen. Experten haben vorher das "Perfect Match" bereits ermittelt, das die Teilnehmer während der Dreharbeiten finden müssen. Staffel fünf soll noch im Sommer auf RTL+ starten.