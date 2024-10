Neues Format Lenßen hilft: Sat.1 holt Ingo Lenßen ins Programm zurück

1 Ingo Lenßen ist zurück im Nachmittagsprogramm von Sat.1. Foto: imago/Future Image / Frederic Kern

Ein altbekanntes Gesicht kehrt ins Sat.1-Nachmittagsprogramm zurück: Bereits ab November ist Ingo Lenßen im neuen Format "Lenßen hilft" zu sehen. Auch "Auf Streife" bekommt eine Neuauflage verpasst.











Vor rund zwei Jahren ließ der Privatsender Sat.1 mit einem Strategie-Wechsel aufhorchen. Man wollte unter dem alten Senderchef Daniel Rosemann (44) weg vom Scripted-Reality am Nachmittag. In der Folge wurden verdiente Formate wie "Auf Streife", "Klinik am Südring", "Lenßen übernimmt" und "K11" abgesetzt. Doch der neue Sat.1-Boss Marc Rasmus (51) leitet nun die Rolle rückwärts ein. Wie er in einem Interview mit dem Branchendienst "DWDL" bekannt gab, werden im November sowohl Ingo Lenßen (63) als auch "Auf Streife" ins Nachmittagsprogramm von Sat.1 zurückkehren.