"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" verspricht hitzige Aufeinandertreffen: Acht Promi-Paarungen, die sich nicht leiden können, müssen sich als Team beweisen. Doch auf welche brisante Vergangenheit blicken sie zurück? Warum können sich die Duos nicht ausstehen?

Wenn Erzfeinde zusammenarbeiten müssen: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" geht ab Donnerstag, 6. November (20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) an den Start. Acht aus dem Reality-TV bekannte Duos treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Das Besondere: Die Teams bestehen aus Promis, die einander nicht ausstehen können und vor der Sendung nicht wussten, dass sie aufeinandertreffen werden. Zusammen müssen sie nun um 50.000 Euro kämpfen.

Das Format verspricht explosive Momente, denn die Geschichte der teilnehmenden Duos ist geprägt von heftigen Auseinandersetzungen, verletzten Gefühlen und öffentlich ausgetragenen Fehden. Die Konflikte reichen von Bodyshaming bis zu öffentlichen Schlammschlachten.

Sara Kulka und Ronald Schill

Ihre Auseinandersetzung ist noch sehr frisch: Ronald Schill (66), einst als "Richter Gnadenlos" gefürchtet, machte nach seiner politischen Laufbahn im Reality-TV Karriere. Ob im Dschungelcamp oder beim "Kampf der Realitystars" - der heute 66-Jährige polarisiert. In der diesjährigen "Villa der Versuchung"-Staffel prallten sein provokantes Männerbild und die feministische Haltung von Model Sara Kulka (35) aufeinander. Die Fronten verhärteten sich, jetzt sollen die beiden ihre Differenzen überwinden und kooperieren.

Patricia Blanco und Danni Büchner

Reality-Darstellerin Patricia Blanco (54) und die Kultauswanderin Danni Büchner (47) verbindet eine konfliktreiche Vergangenheit. Bei "Reality Queens" 2024 knallte es zwischen den beiden. Patricia äußerte sich abfällig über Dannis Tochter - ein Kommentar, den Büchner als Bodyshaming wertete und der die Situation eskalieren ließ. Doch das war nicht der erste Zwischenfall: Schon beim "Sommerhaus der Stars" gab es Reibereien, als Danni bei einer Nominierung gegen Patricia stimmte. Diese alten Wunden sind noch längst nicht verheilt. Blanco kündigt immerhin im ProSieben-Interview zur gemeinsamen Zeit bei "Die Abrechnung" an: "Danni hat mich überrascht, weil sie mir sehr ruhig und gelassen gegenüberstand."

Eva Benetatou und Lisha Savage

Das Zusammentreffen von Eva Benetatou (33) und Lisha Savage (39) im "Sommerhaus der Stars" 2020 ging in die Reality-TV-Geschichte ein - allerdings nicht im positiven Sinne. Eva geriet zur Zielscheibe der Gruppe und wurde massiv angefeindet. Mittendrin: die YouTuberin Lisha Savage, die sich auf die Seite von Evas Ex-"Bachelor" Andrej Mangold stellte. Sie beschimpfte die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin und warf ihr vor, sich in die Opferrolle zu begeben. Zwar entschuldigte sich Lisha später öffentlich, doch als Eva im Frühjahr 2025 zugab, eine Affäre mit Serkan Yavuz gehabt zu haben, loderte der Konflikt erneut auf. Lisha schoss öffentlich gegen Eva, die mit einem Video zurückschoss.

Stefan Kleiser und Umut Tekin

Mit Stefan Kleiser (59) und Umut Tekin (32) sind weitere "Sommerhaus"-Streithähne dabei. Seit ihrer Teilnahme 2024 herrscht zwischen den beiden dicke Luft. Stefan und seine Partnerin Theresia grenzten sich damals deutlich von Umut und dessen damaliger Freundin Emma ab. Ihre öffentliche Aussage, sie hätten "mit solch einer Bildungsschicht nichts zu tun", sorgte für Empörung. Bereits während der Sendung kam es zu mehreren Auseinandersetzungen, die sich anschließend über Social Media fortsetzten. "Stefan lässt einen nie ausreden und redet ohne Punkt und Komma, es bringt mich zur Weißglut", erklärt Tekin seine Abneigung.

Zwei Größen der deutschen Promiwelt treffen in "Die Abrechnung" ebenfalls aufeinander. Zwischen Moderatorin Verena Kerth (44) und DJ Giulia Siegel (50) kriselt es bereits seit 2013. Bei Veranstaltungen ignorieren sich die beiden demonstrativ. Was war passiert? Ein geliehenes Designer-Kleid, das Verena von Giulia bekam, kam stark verschmutzt zurück - der Designer forderte Schadensersatz. Zusätzlichen Zündstoff lieferte Giulias Freund Ludwig mit einer Instagram-Liebeserklärung, über die sich Verena sarkastisch lustig machte. Die öffentlichen Sticheleien haben sich über die Jahre verschärft. "Überrascht hat mich an Verena, dass sie in manchen Momenten doch Teamgeist gezeigt hat", kündigt Siegel zum gemeinsamen Auftritt als Duo an.

Julian F.M. Stöckel und Maurice Dziwak

Zwischen Julian F. M. Stoeckel (38) und Maurice Dziwak (27) herrscht seit dem "Sommerhaus der Stars" 2023 Eiszeit. Der Grund: Julians deutliche Kritik an Maurices Verhalten gegenüber seiner damaligen Partnerin Ricarda Raatz. Maurice fiel in der Show durch cholerische Ausbrüche auf, die seine Beziehung belasteten. Kurz nach Ende der Sendung war die Partnerschaft Geschichte. Stöckel erklärte damals unter anderem: "Der benimmt sich manchmal wie ein Orang-Utan."

Anna und Chiara

In der Dating-Show "Are you the One" verstanden sich Anna (25) und Chiara (24) prächtig. Die böse Überraschung folgte nach der Ausstrahlung: Anna erfuhr, dass Chiara einen One-Night-Stand mit ihrem Freund Tano gehabt hatte. Chiara sieht sich allerdings nicht in der Schuld - zum Zeitpunkt des Geschehens seien Tano und Anna noch kein Paar gewesen. Doch für Anna fühlt es sich nach Verrat an.

Sam Dylan und Kate Merlan

Sam Dylan (40) und Kate Merlan (38) galten einst als beste Freunde. Gemeinsame Pläne für eine Patchwork-Familie schwebten ihnen vor. Doch dann stellte Sam Kate vor laufender Kamera bloß und behauptete, sie sei nicht gut genug als Mutter für seine Kinder. Kate vergab ihm damals. Als Sam ihr bei "The 50" jedoch erneut in den Rücken fiel, war das Maß voll. Kate kündigte die Freundschaft - es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Wie werden sie als Duo agieren? Kate Merlan kündigt an: "Ich bin immer für Vertragen. Aber nur bei Menschen, die mir was bedeuten und das tut Sam."