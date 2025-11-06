"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" verspricht hitzige Aufeinandertreffen: Acht Promi-Paarungen, die sich nicht leiden können, müssen sich als Team beweisen. Doch auf welche brisante Vergangenheit blicken sie zurück? Warum können sich die Duos nicht ausstehen?
Wenn Erzfeinde zusammenarbeiten müssen: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" geht ab Donnerstag, 6. November (20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) an den Start. Acht aus dem Reality-TV bekannte Duos treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Das Besondere: Die Teams bestehen aus Promis, die einander nicht ausstehen können und vor der Sendung nicht wussten, dass sie aufeinandertreffen werden. Zusammen müssen sie nun um 50.000 Euro kämpfen.