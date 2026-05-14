Neues Filmprojekt: Kate Beckinsale dreht Hai-Thriller

Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale steigt in den Hai-Survivalfilm "White" ein - als Darstellerin und Executive Producer. Die Dreharbeiten sollen im Sommer beginnen.
Kate Beckinsale (52) wird in dem kommenden Hai-Survivalfilm "White" des Horrorfilm-Regisseurs Jake West (54) zu sehen sein. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, übernimmt die britische Schauspielerin darin nicht nur eine tragende Rolle, sondern steigt auch als Produzentin in das Projekt ein. An ihrer Seite steht Kollegin und Sängerin Katherine McNamara (30). Das Drehbuch schrieb Dan Schaffer (57), der als Autor und Illustrator der Comic-Reihe "Dogwitch" bekannt ist.