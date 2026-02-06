Oscargewinner Javier Bardem und die gerade erst für einen Academy Award nominierte Kate Hudson werden gemeinsam für die romantische Komödie "Hello & Paris" vor der Kamera stehen. Der Film soll an Klassiker wie "Schlaflos in Seattle" erinnern.

Es ist ein Duo, das man so möglicherweise nicht auf dem Zettel hatte: Die gerade erst für einen Oscar nominierte Kate Hudson (46) und der spanische Weltstar Javier Bardem (56) werden gemeinsam in einer romantischen Komödie zu sehen sein. Das berichtet unter anderem das US-Branchenmagazin "Deadline". Der Film mit dem Titel "Hello & Paris" basiert lose auf dem Roman "That Part Was True" von Autorin Deborah McKinlay. Die von Bardem und Hudson gespielten Figuren beginnen in der RomCom eine Fernbeziehung.

"Hello & Paris" dreht sich um Bücher, Rezepte und die Liebe Die Handlung verspricht genau jene Mischung aus Witz und Herz, die große romantische Komödien auszeichnet: Nach einer holprigen ersten Begegnung in Paris beginnen eine eigenwillige Landschaftsarchitektin und ein krisengeplagter Bestsellerautor einen prickelnden, transatlantischen Austausch über Bücher und Rezepte. Dabei müssen beide feststellen, dass Alleinsein vielleicht gar nicht das Schwierigste ist - sondern die Entscheidung, es nicht mehr zu sein, heißt es in der Handlungsbeschreibung des Films.

Romantische Komödie im Stil von "Harry und Sally"

Geplant ist laut des Berichts eine romantische Komödie in der Tradition zeitloser Klassiker des Genres wie "Schlaflos in Seattle", "Harry und Sally" oder "e-m@il für Dich". Filmemacherin Elizabeth Chomko (45) zeichnet bei "Hello & Paris" für Drehbuch und Regie verantwortlich. Chomko inszenierte in der Vergangenheit bereits das Drama "What They Had" mit Hilary Swank (51) und Michael Shannon (51) in den Hauptrollen, das auf dem Sundance Film Festival aufgeführt wurde.

Für Hudson ist es das erste neue Engagement seit ihrer jüngsten Oscarnominierung als beste Hauptdarstellerin an der Seite von Hugh Jackman (57) im Musikdrama "Song Sung Blue". Die Schauspielerin, die bereits zweimal für einen Academy Award nominiert war, kehrt damit in jenes Genre zurück, das sie einst zum Fan-Liebling machte. Der vierfach oscarnominierte Bardem, der für sein Spiel in "No Country for Old Men" einen Academy Award mit nach Hause nehmen konnte, ist wiederum eher für dramatische Rollen bekannt, bewies aber schon in "Vicky Cristina Barcelona" und "Eat Pray Love", dass er auch in romantischen Stoffen zu überzeugen weiß.