Oscargewinner Javier Bardem und die gerade erst für einen Academy Award nominierte Kate Hudson werden gemeinsam für die romantische Komödie "Hello & Paris" vor der Kamera stehen. Der Film soll an Klassiker wie "Schlaflos in Seattle" erinnern.
Es ist ein Duo, das man so möglicherweise nicht auf dem Zettel hatte: Die gerade erst für einen Oscar nominierte Kate Hudson (46) und der spanische Weltstar Javier Bardem (56) werden gemeinsam in einer romantischen Komödie zu sehen sein. Das berichtet unter anderem das US-Branchenmagazin "Deadline". Der Film mit dem Titel "Hello & Paris" basiert lose auf dem Roman "That Part Was True" von Autorin Deborah McKinlay. Die von Bardem und Hudson gespielten Figuren beginnen in der RomCom eine Fernbeziehung.