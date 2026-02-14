Neues Festival in Berglen: Die „Bierbrüder“ aus dem Rems-Murr-Kreis wollen die Brauereiszene aufmischen

Das Brauereifest in Murrhardt fällt flach – in Berglen steigt dafür im Mai ein ganz neues Event. Die Veranstalter sprechen über ihre Pläne zum „Beer and Food Festival“.

Alles begann mit einem Biertasting, das ihren Erwartungen nicht entsprach. „Wir hatten das Gefühl, dass wir uns besser ausgekannt haben als der Veranstalter“, erinnert sich Marcel Karle. Woraufhin er und sein guter Freund Evangelos Balagiannis – nach ein paar weiteren Bieren – beschlossen, sich zusammenzutun und selbst Bierverkostungen anzubieten.

Seit dem Jahr 2023 sind die beiden zudem als „Bierfluencer“ in den sozialen Netzwerken unterwegs, dort haben sie knapp 4000 Follower. „Immer wieder schicken uns Brauereien ihre Biere zu, damit wir sie posten“, sagt Karle. Im vergangenen Herbst haben sie dem im Dornröschenschlaf liegenden Biergarten „Göckele“ mit Bier-Events neues Leben eingehaucht. Auch auf allen wichtigen Messen und Festivals sind sie anzutreffen – immer auf der Suche nach neuen Kontakten, Freundschaften und neuen Geschmacksrichtungen.

Bierfreunde haben an Himmelfahrt in Berglen Grund zur Freude

Für die Bierbrüder ist Bier mehr als nur ein Getränk. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die beiden Bierbrüder aus Berglen lancieren ein neues Bierfestival, das in diesem Frühjahr seine Premiere feiern wird – und beim Programm haben die beiden sehr ehrgeizige Pläne. Das allererste „Beer and Food Festival“ wird am 14. und 15. Mai auf dem Festplatz im Erlenhof stattfinden. Nachdem die Gemeinde sich in diesem Jahr aus dem „Berglesbond“-Festival zurückgezogen hat, waren im Festzelt des organisierenden Vereins zwei Tage frei geworden – und diese füllt jetzt die Zwei-Mann-GbR aus Berglen mit Leben.

Die Voraussetzungen für einen Erfolg sind ziemlich gut. Der 45-jährige Marcel Karle ist Profikoch – Chef de Partie bei einem schwäbischen Automobilunternehmen – und Evangelos Balagiannis, 34 Jahre alt, unter anderem Grafikdesigner. Somit gehen sie die Organisation nicht blauäugig an, sondern bestens vernetzt, mit Know-how im Organisieren von Events und obendrein ausgestattet mit professionellem Werbematerial und eigenem Wappen. „T-Shirts, Aufkleber, Plakate, Stifte, das gibt es alles schon lange“, sagt Balagiannis.

Der Fokus des Festivals, das an Christi Himmelfahrt und am darauffolgenden Freitag stattfindet, liegt auf handwerklich gebrautem Bier, Streetfood und Livemusik. Mehr als 16 professionelle Brauereien aus der Region, Deutschland und dem europäischen Ausland, ergänzt durch wenige Hobbybrauer, sollen ihre Kreationen präsentieren. „Sogar eine Brauerei aus Südafrika hat sich noch angemeldet“, sagt Karle. Wer mit Bier partout nichts anfangen kann, findet auch einen Weinsommelier. Alles in allem zielen die beiden Berglener ganz schön hoch: „Wenn alles gut läuft, sind wir größer als das Craftbeerfestival im Wizemann in Stuttgart“, sagt Karle.

Zum Beer and Food Festival kommen Brauereien aus der ganzen Welt nach Berglen

Auch Eremita Braukunst kommen nach Berglen (Archilvbild). Foto: Edgar Layher

Bei den Speisen lassen sich die Bierbrüder nicht lumpen. Das Zugpferd bei der Verpflegung ist Sascha Wolter, der vielen Menschen aus dem Raum Backnang bekannt sein dürfte: Bis 2017 war er hier Sternekoch, bis er seine Liebe zum Streetfood entdeckte. Inzwischen ist er auch Barbecue-Weltmeister. Es gibt aber auch einen Crêpes-Stand, Falafel, Wurst, eine mobile Kaffee-Theke und einen Käsestand, der spezielle, auf Bier abgestimmte Sorten anbietet.

„Wir wollen kein klassisches Bierzelt sein“, betont Balagiannis. Das spiegelt sich auch im Musikprogramm wider: Beschallung kommt am Donnerstag von Rafiki (Ska aus Unterfranken) und Last Chance To Say Goodbye (Alternative Rock aus Zürich). Am Freitag folgen La Diri (Coverband aus Fellbach), TH Number 74 (Punkrock aus Backnang) und das BNX Project (Blues/Singer-Songwriter der Musikschule Winnenden).

Mehr Informationen zu den Bierbrüdern und dem Festival finden sich im Netz unter www.bierbrueder.com.

Bierszene im Rems-Murr-Kreis

Absage in Murrhardt

Aus Murrhardt gibt es eine schlechte Nachricht für Bierfreunde: Das seit einigen Jahren etablierte Brauereifest fällt 2026 aus. Wegen Umwälzungen beim Veranstalter Hey Joe’s Brewing steht offenbar auch die Zukunft der kleinen Brauerei selbst in den Sternen.

Premiere in Berglen

Karten für das Beer and Food Festival am 14. und 15. Mai in Berglen kosten im Vorverkauf 15,90 Euro Eintritt, an der Abendkasse 17,90. Im Preis enthalten ist zwar kein Verzehrgutschein, aber ein Biertasting-Glas nebst Umhängeband und eine Festivalbroschüre.