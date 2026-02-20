Neues Festival in Berglen: Bierbrüder mit klarer Mission:„Größer als Stuttgarts Craftbeerfestival“

Das Brauereifest in Murrhardt fällt aus – dafür startet im Mai in Berglen ein neues „Beer and Food Festival“. Die Veranstalter sprechen über ihre Pläne.
Alles begann mit einem Biertasting, das ihren Erwartungen nicht entsprach. „Wir hatten das Gefühl, dass wir uns besser ausgekannt haben als der Veranstalter“, erinnert sich Marcel Karle. Woraufhin er und sein guter Freund Evangelos Balagiannis – nach ein paar weiteren Bieren – beschlossen, sich zusammenzutun und selbst Bierverkostungen anzubieten.