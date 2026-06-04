Stuttgart gilt als wohlhabend, doch die soziale Not wächst. Ein neues Stadtfest in Heslach will jetzt Menschen zusammenbringen, die sich im Alltag sonst nie begegnen.

Stuttgart ist eine vergleichsweise wohlhabende Stadt. Dennoch ist die soziale Not in der Landeshauptstadt groß. Die Zahl wohnungsloser Menschen in Stuttgart etwa ist in den vergangenen drei Jahren von 5.350 auf 8.040 gestiegen. Darauf möchte das erste Fest der Begegnung am 11. Juli im Außenbereich des Generationenhauses am Gebrüder-Schmid-Weg in Stuttgart-Süd aufmerksam machen – und Menschen zusammenzubringen, die sich sonst im Alltag selten begegnen: Hilfsbedürftige Menschen, Unterstützerinnen und Unterstützer, Ehrenamtliche, aber natürlich auch alle Interessierten.

Veranstaltet wird das Fest vom Förderverein Helfende Hände e.V., der sich seit 1999 für sozial benachteiligte Gruppen stark macht, organisiert wird es ehrenamtlich von Daniel Niedrich, der im Brotjob als Konzertveranstalter arbeitet. „Ich arbeite schon seit Jahren mit dem Verein zusammen. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass bei Spendenaktionen zwar viele Spender und Wohltäter zusammen kommen, aber eigentlich nie die Menschen, um die es geht.“

Ein Festivalmacher sieht hin: Die Idee hinter der Begegnung

Ebenjene Menschen, die oftmals im Schatten der Gesellschaft stehen oder in unserem schnelllebigen Alltag übersehen und ignoriert werden, wollen aber auch partizipieren und am Stadtleben teilnehmen. Das Fest der Begegnung macht genau das möglich – mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm von 13 bis 21 Uhr, mit Live-Musik, Zauberei, Tombola und Kulinarik auf Spendenbasis, wobei bedürftige Menschen natürlich eingeladen werden. Alle Erlöse kommen den Helfenden Händen zugute. Ein Fest für alle soll es sein – und vor allem für die, die sich so etwas sonst niemals leisten könnten.

„Mit dem Fest möchten wir nicht nur einen schönen gemeinsamen Tag ermöglichen, sondern auch Raum für Austausch, Begegnung und gegenseitiges Verständnis schaffen“, so Clemens Youngblood vom Verein Helfende Hände e.V. „Menschen, die häufig am Rand der Gesellschaft stehen, sollen sichtbar werden und erleben, dass sie Teil einer solidarischen Gemeinschaft sind.“

Mit Menschen in Austausch gehen, mit denen man im Alltag keine Berührungspunkte hat, ist wertvoll. Weil es den Blick für andere Lebensrealitäten schärft. Weil es für Verständnis sorgt, wo zuvor vielleicht Vorurteile kursierten. „In erster Linie wollen wir einfach einen schönen Tag mit allen möglichen Menschen verbringen“, sagt Daniel Niedrich, „aber natürlich erhoffen wir uns schon, dass wir ein Bewusstsein für Menschen in Not schaffen und die wichtige Arbeit des Vereins in die Öffentlichkeit tragen können.“

Beim neuen Fest der Begegnung in Heslach ist der Name Programm: Menschen jedes Alters und jeder Gesellschaftsschicht sollen zusammenkommen. Foto: IMAGO/Cavan Images

Das Fest der Begegnung ist somit nicht einfach nur ein weiterer Eintrag im Stuttgarter Festle-Kalendern. Sondern ein wichtiger Schritt zu mehr Inklusion und Partizipation. Denn insbesondere wohnungslosen, aber auch sozial benachteiligten Menschen wird es unheimlich schwer gemacht, an der Stadtgesellschaft zu partizipieren und niederschwellige Räume in einer sehr kostspieligen Stadt zu finden.

Ein starkes Signal gegen Ausgrenzung in einer teuren Stadt

Das hat zahlreiche große und kleine Unterstützer auf den Plan gerufen, die dieses wichtige neue Fest unterstützen – darunter die Essensausgabe Supp_optimal oder die Stuttgarter Kaffeerösterei Schwarzmahler. Sie und viele weitere haben den Wert dieser Veranstaltung erkannt. In Heslach könnte daher diesen Sommer etwas seinen Anfang nehmen, das die Stadt als Ganzes zusammenrücken lässt. Und wir alle können dafür sorgen, dass es eine feste Konstante im Event-Kalender der Stadt wird.

Fest der Begegnung, Generationenhaus Heslach, Gebrüder-Schmid-Weg 13, Stuttgart-Süd, 11.7. 13-21 Uhr