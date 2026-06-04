Stuttgart gilt als wohlhabend, doch die soziale Not wächst. Ein neues Stadtfest in Heslach will jetzt Menschen zusammenbringen, die sich im Alltag sonst nie begegnen.
Stuttgart ist eine vergleichsweise wohlhabende Stadt. Dennoch ist die soziale Not in der Landeshauptstadt groß. Die Zahl wohnungsloser Menschen in Stuttgart etwa ist in den vergangenen drei Jahren von 5.350 auf 8.040 gestiegen. Darauf möchte das erste Fest der Begegnung am 11. Juli im Außenbereich des Generationenhauses am Gebrüder-Schmid-Weg in Stuttgart-Süd aufmerksam machen – und Menschen zusammenzubringen, die sich sonst im Alltag selten begegnen: Hilfsbedürftige Menschen, Unterstützerinnen und Unterstützer, Ehrenamtliche, aber natürlich auch alle Interessierten.