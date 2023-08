26 Rund um die Markthalle werden noch bis Samstag die neuen Genusstage gefeiert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die denkmalgeschützte Markthalle ist ein Schmuckstück der Stadt – und jetzt Schauplatz der neuen Genusstage, die das schwierige Erbe des beliebten Sommerfestes antreten. Wie hat’s dem Publikum beim Auftakt gefallen?









Genuss ist das Vergnügen an der Entschleunigung, wenn man also alles intensiv und in Ruhe auskosten kann. Das Gegenteil davon nennt sich Fast Food. Um mit den Vorzügen der neuen Genusstage zu beginnen: Nicht mehr so überfüllt wie sein Vorgänger, wie das Sommerfest, ist die Neuerfindung der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Man muss sich nicht mehr so durchdrücken, kann schöne Momente erleben ohne Geschiebe und viele Bekannte treffen, weil man sich auf dem relativ überschaubaren Feiergelände kaum entgehen wird. Man läuft beim Rundgang immer wieder vertrauten Gesichtern über den Weg, ob man will oder nicht.