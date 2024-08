1 Herzogin Meghan wird am 4. August 43 Jahre alt. Foto: imago/Avalon.red

Welche Pläne hat Herzogin Meghan für ihren 43. Geburtstag am Sonntag? Völlig ruhig wird es aufgrund ihres neuen TV-Interviews voraussichtlich nicht.











Herzogin Meghan wird am 4. August 43 Jahre alt. Wie sie ihren Ehrentag feiert? Laut "People"-Magazin wird die Frau von Prinz Harry (39) ihren Geburtstag am Sonntag voraussichtlich im privaten Kreise ihrer Familie verbringen - so wie die vergangenen Jahre auch.