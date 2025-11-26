Neues Fast Food: Schnitzery, Burgermeister und Co – Berliner Ketten stürmen Stuttgart

Goldies hat den Anfang gemacht, immer mehr Trend-Marken aus Berlin folgen. Für den Schnitzery-Gründer Mert Basaltin ist es eine logische Entwicklung.
Die Ersten stellen sich schon um 11 Uhr an, eine halbe Stunden vor der Öffnung. Ihre Bowl müssen sie draußen essen oder mitnehmen, denn drinnen ist noch eine große Baustelle. Die neue Stuttgarter Filiale der Schnitzery geht eigentlich erst im Dezember in Betrieb. „Unsere Gäste hören nicht auf uns“, sagt Mert Basaltin und lacht. Als Ghost Kitchen nur für Bestellungen über die Lieferdienste war der Start gedacht, auf Werbung verzichtete er. Trotzdem kamen Kunden aus Böblingen, Aalen und Esslingen angereist und stellten sich in der Marienstraße vor die Tür. Das Hähnchenschnitzel mit Käsenudeln und Krautsalat ist offenbar sehnlichst erwartet worden. Über Instagram und Tiktok hatten den Gründer der Marke mehr als 10 000 Nachrichten mit der immer gleichen Fragen erreicht: Wann ist Stuttgart dran?