Neues Familiencafé im Süden: Job kündigen, Café aufmachen, Kinder glücklich machen

7 Rosa Bacher in ihrem neuen Cáfe Pausa. Foto: Kriebernig

Rosa Bacher und ihr Mann merken in der Elternzeit, was ihnen im Süden fehlt: Ein Ort, der Familien mit Kindern glücklich macht. Den haben sie nun selbst geschaffen.











Wenn man mit kleinen Kindern in einem Café aufschlägt, kann es schon mal etwas trubelig zugehen. Für Zwillingseltern kann das noch ganz neue Ausmaße annehmen, wenn man gemütlich mit der Familie oder Freundinnen und Freunden einen guten Kaffee trinken möchte. Rosa Bacher kann davon ein Lied singen. Die Stuttgarterin und ihr Mann haben vor vier Jahren Zwillinge bekommen. „Wenn man mit kleinen Kindern in ein Café geht, hat man immer Angst, dass man stört oder zu laut ist“, so die 30-Jährige. Diese Problematik ist nicht neu in Stuttgart und bei Eltern ein besonderes Reizthema. Schließlich will man auch weiterhin ein relativ normales Leben führen – und auch mit kleinen Kindern im Schlepptau guten Kaffee genießen können, ohne sich unerwünscht zu fühlen oder andere Gäste zu vergraulen.