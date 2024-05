1 Erstmals treten Influencer im Schlosshof auf. Foto: Jürgen Bach

Mehr als 25 Influencer werden erstmals beim sogenannten „Creator Day“ am 28. Juli im Hof des Residenzschlosses Ludwigsburg auftreten. Es gibt Fantreffen, Autogrammstunden und Musik-Performances von und mit Social-Media-Größen.











Bei der Open-Air-Konzertreihe KSK Music Open in diesem Sommer gibt es am Sonntag, 28. Juli, eine neuartige Veranstaltung. Im Hof des Residenzschlosses sollen an diesem Tag erstmals mehr als 25 Influencer beim sogenannten „Creator Day“ mitwirken, wie die Agentur Eventstifter mitteilt. Ab 14 Uhr haben Fans an diesem Tag die Möglichkeit ihre Idole bei Autogrammstunden, Livemusik-Auftritten, Interviews oder Diskussionen auf der Bühne erleben. Lewinray, ein Influencer und Musiker aus Reutlingen, ist Namensgeber des Events. Mit 2,6 Millionen Followern auf TikTok, 1,2 Millionen Abonnenten auf YouTube und 260 000 Fans auf Instagram habe er sich laut Eventstifter in den Sozialen Medien etabliert.„Der Creator Day ermöglicht es uns eine digitale Zielgruppe auf niederschwellige Art für unser Monument zu begeistern“, sagt Vanessa Neu, stellvertretende Leiterin der Schlossverwaltung Ludwigsburg.