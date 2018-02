Neues Engagement des Ex-VfB-Profis Khedira gibt Gas für die Jugend

Von Marco Seliger 19. Februar 2018 - 19:03 Uhr

Fußball-Weltmeister Sami Khedira (3. v. li.) macht sich für Talente stark. Foto: StZN

Mit seiner eigenen Stiftung sorgt sich Sami Khedira um benachteiligte Kinder und Jugendliche. Nun macht sich der Fußball-Weltmeister auch stark für sportliche Talente.

Stuttgart - Auf dem Rasen ist man vollen Einsatz von Sami Khedira gewohnt, auf dem Eis in der Halle eher weniger – am Montagnachmittag aber bewies der Fußball-Weltmeister aus Oeffingen, dass er auch auf glattem Geläuf eine gute Figur macht. Und dass er hart im Nehmen ist. Der Mittelfeldmann von Juventus Turin machte zum Wochenbeginn einen Trip in die Heimat, er schaute dabei in der Eishalle des Nachwuchses der Bietigheim Steelers vorbei – und er trug bei frostigen Temperaturen eine kurze Hose.

Aus gutem Grund: Sami Khedira ist der neue Botschafter von „Turbo für Talente“, der sportlichen Nachwuchsförderung der Porsche AG. Mit ihm auf dem Eis standen bei der Präsentation Kinder und Jugendliche jener Vereine, die der Zuffenhausener Autobauer an seinen Standorten mit seiner Kampagne unterstützt. Dazu gehören aus dem Fußballbereich RB Leipzig, die Stuttgarter Kickers und die SG Sonnenhof Großaspach, dazu kommen die Basketballer der Ludwigsburger Riesen sowie die Eishockey-Cracks der Bietigheim Steelers. Die jungen Protagonisten liefen in der Eishalle in ihren jeweiligen Spiel-Outfits auf, weshalb Khedira sich nicht lumpen ließ und auch in Shorts erschien. „Ich habe selbst eine tolle Ausbildung als Jugendlicher genossen, ich hatte ein tolles Elternhaus und eine tolle Zeit in der Jugend des VfB Stuttgart“, sagt Khedira über sein Engagement, „deshalb ist es mir wichtig, etwas zurückzugeben und etwas für die Förderung des Nachwuchses zu tun.“ Als Botschafter von „Turbo für Talente“ tritt der 30-Jährige künftig bei Porsche-Veranstaltungen auf. Es wird zudem persönliche Treffen mit den Jugendlichen geben, und obendrein wird Khedira sportartübergreifende Trainingstipps über Social-Media-Kanäle im Internet weitergeben.

Khedira will Werte vermitteln

„Es geht darum, Werte wie Disziplin, Willen und Leidenschaft für den Sport zu vermitteln“, sagt Khedira, „zudem will ich das weitergeben, was ich selbst als Jugendlicher beim VfB mit auf den Weg bekommen habe: Anstand und ein respektvoller Umgang – auch außerhalb des Platzes.“

Khedira engagiert sich bereits seit Jahren in der Nachwuchsförderung. Für seinen Einsatz für benachteiligte und kranke Kinder und Jugendliche mit der Sami-Khedira-Stiftung erhielt er 2016 bereits den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Zuvor hatte er im Sommer 2015 mit seinem „Spiel des Jahres“ im Stuttgarter Gazistadion ein großes Benefizspiel mit etlichen Topstars der nationalen und internationalen Fußballszene organisiert.