Neues Einstein-Museum in Ulm: Griff nach dem verlorenen Sohn

1 Der Bereich „Wunderkammer“ versammelt Einstein-Devotionalien und Marketingartikel Foto: Stadtarchiv Ulm/Nadja Wollinsky

Ulm eröffnet in Erinnerung an Albert Einstein das Museum „Die Einsteins – Museum einer Ulmer Familie“. Es hat schon Gründe, weshalb das Projekt so lange dauerte.











Zu den Einmaligkeiten, die eine neue Ulmer Ausstellung rund um die Familie Einstein zu bieten hat, gehört das Gebäude, in dem sie ab dem 5. Juli zu sehen ist: das Erdgeschoss der 1853 gegründeten Bettfedernfabrik „Straus, Israel & Comp.“, später „Israel & Levi“. Inhaber waren zwei Neffen Albert Einsteins, Moses und Hermann Levi aus dem oberschwäbischen Buchau. Albert Einsteins Großeltern Helene und ihr Mann Abraham erwarben eine Teilhaberschaft am Unternehmen, zogen in den ersten Stock des Hauses, das am innerstädtischen Weinhof steht.